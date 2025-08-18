ประเสริฐ โต้ข่าว อิ๊งค์ จ่อลาออกก่อนศาลตัดสิน คดีคลิปเสียงฮุนเซน ยันไม่จริง บ่นเฟคนิวส์เยอะมาก

ประเสริฐ ยันข่าว ‘อิ๊งค์’ จะลาออกก่อนศาลตัดสิน ไม่เป็นความจริง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ผู้ทำงานกับเยาวชน (Youth Worker) ตามแนวทางโคราชโมเดล เกี่ยวกับกระแสข่าว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกจากตำแหน่งก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ในคดีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยนายประเสริฐระบุว่า ขอยืนยันว่ายังไม่มีข่าว น.ส.แพทองธารจะลาออกจากตำแหน่งตามที่เป็นกระแสข่าวปรากฏอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้มีเฟคนิวส์เยอะมาก ก็เป็นเรื่องของข่าว แต่ข้อเท็จจริงก็เป็นอีกแบบหนึ่ง