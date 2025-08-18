ภูมิธรรม ส่งตัวแทนร้องเอาผิดมรรยาท ‘ทนายทิวา’ ปมแถลงข่าวที่ดินเขากระโดง ยันไม่ใช่การปิดปาก

ภูมิธรรม มอบอำนาจทนาย ยื่นฟ้องมรรยาท ทนาย ทิวา กรณีแถลงข่าวที่ดินเขากระโดง ด้านทนายภาคินยันยื่นฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การปิดปากแน่นอน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้มอบอำนาจให้ นายภาคิน จินาภักดิ์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ยื่นร้องเรียนมรรยาททนายความ นายทิวา การกระสัง ต่อคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ
จากกรณีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่ดินเขากระโดง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยนายทิวา การกระสัง ได้ใช้ถ้อยคำและพฤติกรรมที่ข่มขู่ ก้าวร้าว แสดงความ คิดเห็นหยาบคาย ขาดจริยธรรม อันเป็นการผิดมรรยาททนายความ
นายภาคิน กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้รับมอบอำนาจจากนายภูมิธรรม ให้ยื่นร้องเรียนมรรยาททนายความของนายทิวา จากกรณีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เกี่ยวกับเรื่องเขากระโดง โดยเจ้าตัวใช้คำพูดแสดงความก้าวร้าว ข่มขู่ และขาดจริยธรรม รวมทั้งประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับ นายภูมิธรรมจึงมอบหมายให้ตนดำเนินการยื่นร้องเรียนมรรยาท และให้สอบสวนและมีบทลงโทษต่อไป
เมื่อถามว่าผิดข้อมรรยาททนายความข้อใดบ้าง นายภาคิน กล่าวว่า เป็นข้อที่ระบุเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมและฝ่าฝืนจริยธรรมอันดีของทนายความ รวมถึงมีประโยคที่ยุยงให้เกิดการเป็นคดีความขึ้น
เมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากที่ยื่นเรื่อง มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากนี้หรือไม่ นายภาคิน กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากที่ตนยื่นแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอต่อประธานมรรยาท และอาจจะเรียกนายภูมิธรรมเข้ามาสอบสวนหรือตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจเข้ามาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่าปลายทางของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง มีการลงโทษอย่างไร นายภาคิน กล่าวว่า โทษมีตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตการเป็นทนายความ ทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องผิดข้อนี้แล้วจะต้องลงโทษแบบนั้น การลงโทษเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการมรรยาททนายความ
เมื่อถามว่านายทิวา ได้ออกมาทำหนังสือขอโทษนายภูมิธรรมไปแล้ว แต่ทำไมถึงเข้ามาร้องเรียนมรรยาทอีก นายภาคิน กล่าวว่า เรื่องนั้นนายภูมิธรรมทราบแล้ว แต่การกระทำของนายทิวาถือว่าความผิดได้สำเร็จไปแล้ว เจ้าตัวอาจจะสำนึกในการกระทำของตัวเองแต่ในเมื่อความผิดสำเร็จไปแล้วนายภูมิธรรมจึงใช้สิทธิดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
เมื่อถามว่านอกจากคดีมรรยาท จะมีการดำเนินการทางแพ่งหรืออาญาต่อไปหรือไม่ นายภาคิน กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการฟ้องคดีอาญาหรือแพ่งหรือไม่ แต่ทราบว่าเบื้องต้นจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องมรรยาททนายความเพียงเท่านั้น
เมื่อถามว่าคดีมรรยาททั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ นายภาคิน กล่าวว่า คดีมรรยาททั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ แต่ตนยังไม่ทราบว่านายภูมิธรรมจะถอนหรือไม่ถ้านายทิวาเข้ามาขอโทษอีก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายภูมิธรรม
เมื่อถามว่าการร้องเรียนครั้งนี้เป็นการปิดปากทางการเมืองหรือไม่ นายภาคิน กล่าวว่า การร้องเรียนมรรยาทไม่ใช่การฟ้องคดีแพ่งหรืออาญา ตนยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากอย่างแน่นอน เป็นการฟ้องเพื่อใช้สิทธิ์ของ ตนขอย้ำว่าบุคคลที่เป็นทนายความจะต้องใช้คำพูดหรือแสดงพฤติกรรมอะไรจะต้องพึงระวังมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขาฯสมช. ยันจะไปเอง แจงคลิปเสียงนายกฯคุยฮุนเซน ด้าน หมอมิ้ง โยนถาม อิ๊งค์ ไปเองไหม
- วุฒิสภาเปิดสัมมนาถกภาษีทรัมป์ ทำ Policy Brief ส่งรบ. ‘มงคล’ แนะเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
- บิ๊กเล็ก ลั่น ไม่รื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน แม้คนเขมรประท้วงกดดัน
- สมศักดิ์ ไม่ทราบ สะพัดให้ หมอสุภัทร ออกจากราชการ ชี้มติยังเป็นความลับอยู่