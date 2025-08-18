ภูมิธรรม บอกไม่เป็นไร หลังถูกแจ้งความเหตุทำประเทศเสียหาย ลั่น ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ

“ภูมิธรรม” บอกไม่เป็นไร หลังถูกแจ้งความเหตุทำประเทศเสียหาย ปมให้สัมภาษณ์สื่อบอกทหารเหยียบกับระเบิดเป็นอุบัติเหตุ ลั่น สบายๆ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากศาลเรียกก็พร้อมแจง
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมืองขอนแก่น แจ้งจับโดยอ้างว่าทำประเทศเสียหาย และเสียเปรียบในเวทีโลก เหตุให้สัมภาษณ์เขมรไม่ตั้งใจยิงใส่โรงพยาบาล และคนไทย ทั้งทหารลาดตระเวนขาขาดว่าเป็นอุบัติเหตุ ว่า ไม่เป็นอะไร เขาก็เคยเป็นนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และก็ไม่ได้เสียงอะไรเลย ก็ว่าไปตามกฎหมาย ถ้าคิดว่าไปแจ้งความ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับทำคดี และหากส่งเรื่องไปยังศาล แล้วศาลเรียกตนก็จะไป ตนว่าสบายๆ คิดว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องไปทบทวนกฎหมาย หลายอย่างเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ เรื่องนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ตนไม่มีปัญหา
