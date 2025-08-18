สุชาติ ลุยตรวจวัดพระบาทน้ำพุ พรุ่งนี้ สอบเงินวัด-มูลนิธิใจฟ้า ชี้ หากพบผิด ส่งข้อมูลตร.-มท.ฟันต่อ

สุชาติ ลุย วัดพระบาทน้ำพุ 19 ส.ค.นี้ ตรวจเงินวัด-มูลนิธิใจฟ้า ชี้ หากพบผิด ส่งข้อมูลตร.-มท.ดำเนินคดี
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ตันจริญ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ว่า ตนจะลงพื้นที่ในวันที่19 สิงหาคมนี้ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยหลวงพ่ออลงกต ต้องแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ได้เลื่อนไป ขณะที่นายนิยม เวชกามา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานอะไร จึงมีความเป็นห่วงและจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเอง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ สะเทือนถึงโครงการพระพุทธศาสนา และประชาชนให้ความสนใจมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากลงไปตรวจสอบแล้วจะมีคำสั่งอย่างไร นายสุชาติ กล่าวว่า ต้องไปดูก่อนที่จะมีคำสั่งออกมา ดูว่าที่ตรวจสอบแล้วคืบไปถึงไหน โดยการตรวจจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการที่วัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา 4-5 มูลนิธิ และมีเงินบริจาคเข้าวัด โดยมีปัญหา คือ มูลนิธิใจฟ้า ซึ่งหมอบี เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่จริงไม่น่าเข้าไปเกี่ยวกับวัด เนื่องจากเป็นอาสาสมัคร แต่ไปเปิดบัญชีในชื่อตัวเองโดยอ้างว่าเอาเงินเข้าวัด ตรงนี้ต้องตรวจสอบ และทราบว่าตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี จึงจะติดตามว่าทำไปถึงไหนแล้ว หากไม่ถูกต้องไม่สุจริต ต้องรีบดำเนินการและดำเนินคดี
ส่วนที่สองคือ เงินวัดที่ได้รับงบประมาณ และเงินที่ประชาชนบริจาค ที่ต้องเข้าบัญชีวัดอย่างถูกต้องและเปิดเผย ต้องส่งบัญชีให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีวัดและวัดต้องส่งบัญชีและรายงานรายได้ แต่ยังไม่มีรายงานตรงนี้มาว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้าง สำหรับรายได้จากมูลนิธิ จะขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย เพราะหลายแห่งอาจจะเลี่ยงเรื่องรายได้ โดยทำเป็นเป็นการบริจาคเข้ามูลนิธิ และพศ. จะตรวจสอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของมูลนิธิไม่ใช่เงินวัด และหลายแห่งมีการใช้เทคนิคตรงนี้ จึงต้องดูและนำเคสนี้มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ระเบียบต่อไป หากมีการรั่วไหลหรือช่องว่างทางระเบียบเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เมื่อถามกรณีที่นายนิยม ลงพื้นที่ตรววัดพระบาทน้ำพุ และการันตีว่าหลวงพ่ออลงกต ไม่ผิด นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ไม่ผิด จึงต้องตรวจ และ พศ. มีหน้าที่คุมการดำเนินงานของหลวงพ่อ ตรงนี้ยังไม่ได้รายงานว่าผิดหรือไม่ผิดอะไร และเงินที่วัดได้รับบริจาค กับเงินที่ประชาชนบริจาค ต้องถูกต้องและเปิดเผย เมื่อตรวจแล้วตรงนี้อาจไม่พบผิดปกติได้ แต่ส่วนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ น่าเป็นห่วงเพราะมีจำนวนมาก และเอาชื่อวัดไปหากิน ต้องดูว่าถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมูลนิธิอื่นที่นำมาช่วยผู้ป่วยเอดส์ ช่วยเรื่องการศึกษา และคนยากจนต้องดูหมด
“พรุ่งนี้ทางวัดต้องมาชี้แจงผมทั้งหมด คือ เงินที่ได้มา 2 ช่องทาง ทั้งการบริจาคเข้าวัดโดยตรง และเข้าทางมูลนิธิต่างๆ จะไปขอความร่วมมือทางวัดตรวจสอบว่าเงินมูลนิธิมีที่มาอย่างไร และนำมาใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ ข้อบังคับของการจดมูลนิธิหรือไม่ แม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่ต้องขอดู ถ้าเจออะไรผิดปกติก็แจ้งตำรวจหรือประสานกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ” นายสุชาติ กล่าว
เมื่อถามว่าจะเชิญกระทรวงสาธารณสุข ลงไปร่วมตรวจสอบ เรื่องการขัดขวางให้ยาต้านผู้ป่วยหรือไม่ เนื่องปล่อยให้ยืดเยื้อมานาน นายสุชาติ กล่าวว่า การรักษาพยาบาลเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข อาจจะไม่ใช่อำนาจพศ. ส่วนจะเชิญกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ขอลงไปรับฟังในพื้นที่ก่อน ทั้งผู้ว่าฯ และ สาธารณสุขจังหวัดมีข้อมูลอะไรบ้าง
