ชัชวาล จ่อแจ้งความวันนี้ ปม ซื้อเสียง 10โล ยกมือโหวต 2 ร่างกม. มั่นใจ หวังดิสเครดิตฝ่ายค้าน แนะ วิสุทธิ์ เสพข่าวรอบด้าน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ส.ส.ขอนแก่น พรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีที่จะไปแจ้งความเอาผิดกับเบอร์โทรปริศนา ที่มาขอซื้อเสียงโหวตร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ร่าง ว่า
เหตุการณ์นี้เกิดตอนโหวตวาระ 1 ในร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. …. หรือ ร่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ตอนนั้นพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่เอา พรรคการเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เอาเพราะขัดกับหลักศาสนา จึงมีความเป็นไปได้ที่ฝั่งรัฐบาลเกิดความกังวลว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่ผ่าน เลยอาจจะพยายามหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มเติม
โดยวันนี้ 15.00 น. ตนจะเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง จ.ขอนแก่น เบื้องต้นทราบชื่อ นามสกุล รวมถึงภูมิลำเนา ของผู้หญิงคนนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับพรรคการเมืองไหน ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเบอร์ว่าในช่วง 22-23 มิ.ย. ที่ผ่านมามีการติดต่อกับใครบ้าง หลังจากนี้ทางฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการต่อ
ส่วนที่นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล ระบุว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเลอะเทอะนั้น นายชัชวาล กล่าวว่า
“อยากให้ท่านไปฟังการสัมภาษณ์ให้ละเอียด ยังมีส.ส.อีกคนที่โดนในลักษณะเดียวกัน และยังได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ตัวเป็นๆ ซึ่งเป็นการยืนยันอยู่แล้วว่ามีตัวตนมีประสานมาแน่นอน เพียงต่อบอกไม่ได้ว่าเป็นคนของพรรคการเมืองใดหรือไม่ อยากให้ท่านเสพข่าวให้ครอบคลุม ไม่ใช่ตั้งเป้าว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อดิสเครดิตรัฐบาล ทุกวันนี้ผมยังมั่นใจว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตฝ่ายค้านมากกว่า“นายชัชวาลกล่าว
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินจำนวน 10 โลมากเกินไปนั้น นายชัชวาลกล่าวว่า นายวิสุทธิ์นำอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่า10 โล มากไปหรือน้อยไป ตนเป็นส.ส.สมัยแรกตอบไม่ได้ แต่หากไปฟังนักวิชาการหลายคนก็มีความเป็นไปได้เพราะไม่ใช่เรื่องที่เคยเกิดขึ้น สมัยก่อนมีการโยกไปทั้งพรรคเพื่อยกมือให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นนายกฯก็เห็นมาแล้ว
“ผมอยากได้ยินข้อมูลจากท่านประธานวิปมากกว่าการมากล่าวล่วงว่าเลอะเทอะ ว่าปัญญาอ่อน อยากได้ยินบทวิเคราะห์ในฐานะผู้อาวุโสทางการเมืองที่มีวุฒิภาวะมากกว่านี้ ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในสังคมการเมือง เป็นปัญหาที่ทำให้การเมืองในไทยไม่เจริญเติบโต ทำให้ประชาชนหมดความคาดหวังกับนักการเมือง ผมอยากได้ยินท่านประธานวิปบอกว่ายินดีที่จะให้พรรคเพื่อไทยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีก“นายชัชวาลกล่าว