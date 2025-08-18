เท้ง เข้าใจความรู้สึกปชช. หมดหวังพรรคการเมือง ยันทำงานเต็มที่ มั่นใจกลไกสภาพึ่งได้

เท้ง เข้าใจความรู้สึกปชช. หมดหวังพรรคการเมือง ยังมั่นใจกลไกสภายังพึ่งได้ ยันจะทำงานเต็มที่ต่อไป
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงนิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนหมดหวังกับพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่า เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่สะท้อนผ่านผลโพล แต่วันนี้สิ่งที่ตนเชื่อเป็นอย่างยิ่งคือ เรามาทำหน้าที่ในฐานะ ส.ส. น่าจะทำให้ประชาชนที่นี่ยังเห็นอยู่ว่า กลไกของรัฐสภา และกลไกของ ส.ส. ยังสามารถให้ความหวัง ให้ความไว้วางใจ
ซึ่งวันนี้มาตรการหลายอย่างที่มารับฟัง ก็เชื่อว่ารัฐบาลพร้อมที่จะปรับปรุง ซึ่งเราก็จะรีบสรุปรายละเอียดมาตรการที่ชัดเจน และจะใช้กลไกของสภาเสนอยังรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลตอบสนองก็จะทำให้ประชาชนได้เห็น และพึ่งหวังได้ว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ยังหวังพึ่งได้ในการแก้ไขปัญหา
ส่วนจะต้องกำชับ ส.ส.เขตในพรรคเรื่องการทำงานหรือไม่ นายณัฐพงษ์ระบุว่า การทำหน้าที่ของ ส.ส.เขต ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ในการลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพราะถือเป็น ส.ส.ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งวันนี้ก็มี ส.ส.จากต่างพื้นที่มาร่วมรับฟังปัญหาด้วย ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ต่อไป