โฆษกรทสช. ไม่เชื่อข่าวซื้อโหวต 10 ล้าน ท้าฝ่ายค้านเปิดหลักฐาน ลบล้างครหาดิสเครดิตรบ.

โฆษก รทสช.ไม่เชื่อรัฐบาลดีลซื้อโหวต 10 ล้าน ย้ำวิปกำชับเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต จี้เปิดหลักฐาน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยถึงกรณีมีการกล่าวหาว่ามีการซื้อเสียงโหวตจาก ส.ส.ฝ่ายค้านในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ว่ากรณีมีการกล่าวหานั้น ตนทั้งในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติและหนึ่งในวิปรัฐบาล ในลำดับแรกขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริง เนื่องจากเสียงของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเพียงพอในการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ถึงแม้ว่าเสียงจะปริ่มน้ำก็ตาม แต่พวกเราในฐานะวิปรัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านกฎหมายดังกล่าวได้โดยราบรื่น ดังนั้น เสียงในคลิปไม่น่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาล น่าจะเป็นแก๊งต้มตุ๋น
นายอัครเดชกล่าวว่า สำหรับที่มีการสะท้อนมาว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ด้วยตนเองหรือไม่ นั่นก็เป็นสิ่งที่ ส.ส.คนดังกล่าวต้องออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวด้วยตนเองผ่านการแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อลบล้างข้อกล่าวหาว่า ส.ส.คนดังกล่าวสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตรัฐบาล มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อสภาผู้แทนราษฎร และที่สำคัญคนอาจมองว่าเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองที่ ส.ส.ที่เปิดประเด็นนี้สังกัดอีกด้วย
