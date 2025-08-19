ชงครม.”พชร อนันตศิลป์” นั่งปลัดดีอี จับตา”ภูมิธรรม” แต่งตั้งผู้ว่าฯล็อตใหญ่ 13 จังหวัด

ชงครม.”พชร อนันตศิลป์” นั่งปลัดดีอี จับตา”ภูมิธรรม” แต่งตั้งผู้ว่าฯล็อตใหญ่13จังหวัด “อยุธยา-สมุทรสงคราม-ชลบุรี”
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 19 สิงหาคม จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ไปเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คนใหม่ แทนนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอีคนปัจจุบันที่จะเกษียณ โดยจะเป็นการย้ายข้ามห้วย เพื่อรับตำแหน่งปลัดกระทรวง ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
สำหรับ พชร อนันตศิลป์ เคยมีกระแสข่าวชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังกับ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งปี 2566
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จับตาในการประชุมครม. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ จะนำชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตใหญ่เข้าที่ประชุมครม.ด้วย ถือเป็นการจัดทัพเตรียมรับการเกษียณอายุราชการของรัฐบาลเพื่อไทย ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องคุณสมบัติของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ
ทั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , พิษณุโลก , ลพบุรี , พระนครศรีอยุธยา , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ , ชลบุรี , เชียงใหม่ ,สมุทรสงคราม ,ปทุมธานี , ยะลา , ภูเก็ต , สิงห์บุรี
นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 3 เก้าอี้ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 เก้าอี้ที่จะเกษียณอายุราชการด้วย