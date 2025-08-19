มติ สมช.มอบ “ตร.- อัยการ” ฟ้อง “แพ่ง-อาญา” ผู้นำเขมรต่อศาลไทย เจอตัวในไทยจับทันที

มติสมช.มอบ “ตร.- อัยการ” ฟ้อง “แพ่ง-อาญา” ผู้นำเขมรต่อศาลไทย เจอตัวในไทยจับทันที
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ เป็นประธานการประชุมสมช. โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
นายภูมิธรรม แถลงว่า ที่ประชุมได้พูดคุยเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีกัมพูชาใช้กำลังทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ รุกรานอธิปไตยของไทย ซึ่งมีหลายส่วนที่กระทบกับชีวิต ทรัพย์สินประชาชนคนไทย และเราเตรียมจะดำเนินการฟ้องร้องกัมพูชา รวมทั้งผู้นำกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณากัน ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รับเรื่องนี้แล้ว และตร.มอบหมายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน หน่วยราชการต่างๆ
และคดีบุคคลต่างๆ จากนั้นให้ส่งไปยังอัยการสูงสุด เพื่อรับหน้าที่ในการฟ้องร้อง ทั้งหมดจะเป็นการฟ้องในประเทศ เพราะกระทบต่อความมั่นคง และทรัพย์สินของประชาชน โดยผู้ก่อเหตุอยู่ภายนอกประเทศ ย้ำว่า จุดสำคัญคือเราจะฟ้องเฉพาะในประเทศเท่านั้น จะไม่ไปฟ้องกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะเราทำในหน้าที่กรอบตรงนี้ และไม่ทำก็ไม่ได้ หากเราไม่ทำอาจจะโดนข้อหา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้น เราจะดำเนินการเรื่องนี้โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดทำหน้าที่ทนายแผ่นดินรับเรื่องฟ้องร้อง ส่วนตร. และกองบัญชาการตำรวจภูธร เป็นตัวกลางในการสอบสวนรวบรวมเอกสารทั้งหมด
เมื่อถามว่า การฟ้องภายในประเทศเราจะเอาผู้ต้องหาเข้ามาอย่างไร นายภูมิธรรม ตอบว่า เป็นการฟ้องที่สามารถดำเนินการได้ เป็นคดีที่เป็นการฝากขัง ถ้าเข้ามาในประเทศเจอเมื่อไหร่ก็จับ เมื่อถามย้ำว่า จะฟ้องทั้ง สมเด็จฮุน เซน และนายฮุน มาเนต นายกฯกัมพูชาใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ให้อัยการสูงสุดไปดู และรวบรวมคดีดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมาย
เมื่อถามต่อว่า จะฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าเลยหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ผมไม่ใช่ทนาย เป็นคดีทั้งอาญา และแพ่ง”