ทวี นำ ส.ส.ประชาชาติ ชายแดนใต้ ให้กำลังใจนายกฯอิ๊งค์ ย้ำ จับมือเพื่อไทยแน่น

ทวี ยก ส.ส.ประชาชาติ ชายแดนใต้ ให้กำลังใจนายกฯอิ๊งค์ ย้ำ จับมือเพื่อไทยแน่น ไม่ว่า 29 ส.ค. จะเกิดอะไรขึ้น
เวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงการนำ ส.ส.พรรคประชาชาติ เข้าพบเพื่อให้กำลังใจ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่รัฐสภา ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569 ว่า
ได้เข้าให้กำลังใจ นายกฯ โดยเฉพาะ 3 ส.ส.ชายแดนใต้ นายกฯก็มีกำลังใจดี และได้ฝากให้ส.ส.ช่วยดูแลประชาชน พร้อมลงไปยกระดับการพัฒนาและแก้ปัญหาตามที่แถลงนโยบายไว้
เมื่อถามว่า นายกฯ มีความกังวลเกี่ยวกับคดี ในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า นายกฯไม่มีทีท่ากังวล เพราะเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกคนต้องเคารพ ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ และทางการเมืองรัฐธรรมนูญเขียนทางออกไว้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ได้มีการพูดคุยถึงแผนสำรองไว้หรือไม่ หากเกิดอะไรขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า ยังไม่ได้คุย เรามีความเชื่อมั่นในพรรคร่วมรัฐบาล โดยการนำของพรรคเพื่อไทย และทุกวันนี้นโยบายต่างๆ กำลังขับเคลื่อนไป ยืนยันว่าพรรคประชาชาติจะอยู่กับพรรคเพื่อไทย
