มาริษ ขอคุยรายละเอียดฟ้องผู้นำกัมพูชา ยันต้องสมดุล ทั้งการทูต-อธิปไตย-ประโยชน์ชาติ-คนไทย
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ไทยเตรียมฟ้องผู้นำกัมพูชา ทั้งทางแพ่งและอาญา ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ว่า เป็นไปตามที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงไปเมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) ว่าต้องพิจารณาตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี
ส่วนที่กังวลว่าจะกระทบความสัมพันธ์การเจรจาในกรอบต่างๆนั้น นายมาริษ บอกว่า เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่งเรื่องนี้มีทั้ง 2 ด้าน คือ กัมพูชาละเมิดสิทธิต่างๆของคนไทย และสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียด ว่าขณะนี้เป็นเพียงแค่หลักการว่าเราจะพิจารณาดำเนินการ ก็ต้องปล่อยให้มีการฟ้องร้อง และดูความเหมาะสมต่อไป
ส่วนที่นักวิชาการกังวลว่าการฟ้องร้องอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นคนกลางจะต้องทำอย่างไร นายมาริษ กล่าวว่า ตนเข้าใจ โดยในที่ประชุมเมื่อวานนี้ ได้มีพูดคุยกันในเรื่องของหลักการหลังจากนี้ต้องคุยกันในรายละเอียดว่าจะดำเนินการขนาดไหน อย่างไร โดยต้องดูผลกระทบในการเจรจาต่างๆรวมถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย โดยจะพยายามให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงต้องจัดสมดุลให้ดี
เมื่อถามว่าการที่จะใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการกับกัมพูชา จะดำเนินการอย่างไร นายมาริษ กล่าวว่า เป็นไปตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องดูรายละเอียดในการฟ้องของกฎหมายไทย ว่าจะฟ้องขนาดไหน อย่างไร ซึ่งต้องดูให้ดี ต้องพิจารณาโดยดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน และต้องทำทุกอย่างให้ราบรื่นที่สุดและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่นายภูมิธรรมพูดตลอด ว่าต้องดูความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมิติต่างๆ รวมทั้งการต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอำนาจอธิปไตย และรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยด้วย