เครือข่ายภาคปชช. ยื่น ภูมิธรรม ทวงความเป็นธรรม หมอสุภัทร ลั่นผิดอะไร โกงตรงไหน ให้ออกจากราชการ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย พร้อมด้วยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอด ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง 7 โซน 50 เขต กทม. ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นทีมที่ร่วมปฏิบัติการบุกกรุงของทีมแพทย์ชนบท
ยื่นหนังสือถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานการสอบสวนกรณีนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ระบุว่า กำลังถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง และกำลังจะถูกให้ออกจากราชการ กรณีจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุง 3 ครั้ง เมื่อเดือน ก.ค.- ส.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาดในกทม. ว่า
ทำอะไรผิด ได้พิจารณาข้อมูล หลักฐาน ระเบียบสถานการณ์ขณะนั้นอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 และขอให้รมว.สาธารณสุข ให้ความเป็นธรรมกับ นพ.สุภัทร เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยเชิญเข้าไปสอบถาม หรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่อย่างใด ขณะที่ นายสมคิด ยืนยันว่า จะรับเรื่องไปส่งมอบให้กับรมว.สาธารณสุข ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
