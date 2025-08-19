การเมือง

มติครม.ไฟเขียว มหาดไทยโละทิ้ง บอร์ดกฟภ.-กปภ. เปิดทางสรรหาใหม่ยกชุด 

ครม.อนุมัติตาม ก.มหาดไทย เสนอให้โละ-เสนอชื่อบอร์ด กฟภ.-กปภ.ชุดใหม่ หลัง คกก.ลาออก พร้อมไฟเขียวตลาดแรงงานศรีลังกา 1 หมื่นคนเข้าไทย ก่อนจ่อตามมาอีก 4 ประเทศ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ทําเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายหลังจากที่ประธานและคณะกรรมการทั้ง 8 คนลาออกไป และเหลือกรรมการอยู่เพียง 5 คน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ จึงให้มีการสรรหาใหม่และนำมาเสนอในที่ประชุม ครม.ต่อไป

รวมถึง หลังจากที่ประธานคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลาออก จึงมีมติให้คณะกรรมการ กปภ.พ้นจากตำแหน่ง และเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุม ครม.ใหม่อีกครั้งเช่นกัน

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ภายหลังสำนักสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รายงานสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และปรับจีดีพี สูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ก็ถือเป็นเรื่องดี และจากภาคการท่องเที่ยว 8 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวมีอยู่กว่า 20 ล้านคน ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังคงคึกคัก ประกอบกับการส่งออกดี คาดว่าหลังจากนี้ 5-6 เดือน เศรษฐกิจจะดีขึ้น

อย่างไรตาม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน โดยจะเปิดให้แรงงานชาวศรีลังกา เข้ามาในประเทศไทยประมาณ 1 หมื่นคน พร้อมเปิดตลาดแรงงาน บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ เนปาล อินโดนีเซีย เข้ามาในประเทศไทยได้ 2 ปี และต่ออายุได้อีกสองปี เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ส่วนแรงงานสามสัญชาติเดิม ก็ดำเนินการตามประกาศเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง