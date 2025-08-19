การเมือง

ภูมิธรรม เผยไม่มีวาระ ครม. Offset Policy ยุทโธปกรณ์กริพเพน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวสอบถามนายภูมิธรรม เวชยชัย นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาวาระลับ ที่กระทรวงกลาโหมขอรับความเห็นชอบการชดเชย (Offset Policy) การนำเข้ายุทโธปกรณ์ตามโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนของกองทัพอากาศต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้กองทัพอากาศเดินหน้าโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่จากกริพเพน จากบริษัท SABB ประเทศสวีเดน ในที่ประชุม ครม.หรือไม่

โดยนายภูมิธรรมกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีเรื่องดังกล่าว

