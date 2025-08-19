ภูมิธรรม เผยไม่มีวาระ ครม. Offset Policy ยุทโธปกรณ์กริพเพน

‘ภูมิธรรม’ เผยไม่มีวาระ ครม. Offset Policy ยุทโธปกรณ์ กริพเพนจากสวีเดน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวสอบถามนายภูมิธรรม เวชยชัย นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาวาระลับ ที่กระทรวงกลาโหมขอรับความเห็นชอบการชดเชย (Offset Policy) การนำเข้ายุทโธปกรณ์ตามโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนของกองทัพอากาศต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้กองทัพอากาศเดินหน้าโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่จากกริพเพน จากบริษัท SABB ประเทศสวีเดน ในที่ประชุม ครม.หรือไม่
โดยนายภูมิธรรมกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีเรื่องดังกล่าว
