อนุทิน มอง DSI ลุยบุรีรัมย์คดีเขากระโดง มีการเมืองแทรกแซง มั่นใจบีบขรก.ในพื้นที่ไม่ได้

อนุทิน มอง ดีเอสไอลงพื้นที่บุรีรัมย์ เป็นการเมืองแทรกแซง มั่นใจไม่สามารถบีบขรก.ในพื้นที่ได้ หากทำถูกกฎหมาย
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมลงพื้นที่เขากระโดง ระหว่างวันที่ 19-22 ส.ค. เพื่อจะพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษสามารถทำได้หรือไม่ ว่า ตนยังไม่ทราบเลย ไม่เคยคุมกระทรวงยุติธรรม
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะถูกมองว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงเหมือนคดีอีฮั้ว สว.หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องการเมืองแทรกแซงมาตลอดอยู่แล้ว ซึ่งทุกอย่างมีกฎหมาย และตนยืนยันคำเดิมว่าอย่าทำผิดกฎหมาย ซึ่งคนที่มั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไร เพราะกฎหมายจะคุ้มครองเอง
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่บุรีรัมย์พุ่งเป้าไปที่ข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลัก ถือเป็นการกดดันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเห็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่รู้กี่ชุดมาแล้วเข้าๆ ออกๆ เข้ามาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นปูชนียบุคคล เป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมากมายมหาศาล ใครเข้าไปก็ขอปรึกษาหารือแสดงมุทิตาจิต แสดงความเคารพนับถือในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เราก็คือประชาชน บีบเขาไม่ได้หรอก เขาไม่กลัวหรอก เขาทำกลัวไปแบบนั้นแหละ