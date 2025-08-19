อนุทิน ปัดตอบ สมการใหม่ ดึงภูมิใจไทย คัมแบ๊กร่วมรบ. ชี้ นายกฯเก่ายังอยู่ ไม่ขอพูดถึงคนใหม่

อนุทิน ปัดสมการใหม่ดึง ภูมิใจไทย กลับร่วมรัฐบาล บอก นายกฯเก่ายังอยู่ ไม่ขอพูดเรื่องนายกฯใหม่
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง หากมีอะไรเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และมีสมการใหม่ที่อาจดึงพรรคภูมิใจไทยกลับไปร่วมรัฐบาล มีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ว่า ไม่มี พร้อมถามกลับว่าสมการแปลว่าอะไร ต้องเท่ากันใช่หรือไม่ พรรคภูมิใจไทยมีแค่ 70 เสียง
ถามย้ำว่า ในช่วงรัฐบาลนี้ หากมีการเลือกนายกฯคนใหม่ พรรคภูมิใจไทยจะไม่มีทางไปร่วมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายกฯเก่ายังไม่ไปเลย ยังอยู่ อย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกฯใหม่ ซึ่งความเป็นส่วนตัวเราไม่มีอะไรกัน เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล เขาทำหน้าที่ของเขาเราทำหน้าที่ของเรา เราไม่มีอะไรกัน ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเป็นสาระ ก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ก็พอ