การเมือง

ต่ออายุราชการ! ครม.ไฟเขียวผู้ว่าสระแก้ว นั่งต่ออีก 1 ปี หลังอยู่ครบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ทําเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการะชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้าย นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนใหม่ โดยให้มีผล 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติการเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2568 และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วต่อไป อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

