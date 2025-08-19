ก.น.บ.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งแผนงาน-งบปี70 ของกลุ่มจังหวัดไป 30 ก.ย. พร้อมตั้ง 2 อนุกรรมการภาค

‘ก.น.บ.’ เห็นชอบ ตั้ง 2 อนุกก.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ประจำภาคกลาง พร้อมทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ
เมื่อเวลา 15.50 น.วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2568 ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง ภายใต้กลไก ก.น.บ. 2 คณะ
โดยคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 16 คน มี นายภูมิธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนสภาพัฒน์ฯ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, คณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง รวม 14 คน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสภาพัฒน์ฯและผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.น.บ. เพื่อพิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบต่อไป
นอกจากนั้นที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ โดย กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 30 ก.ย.2568 จากเดิม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568 เพื่อขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชามอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติและจัดส่งแผนตามกำหนด และแจ้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้เน้นการจัดทำโครงการสร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยทีมบูรณาการกลางจะพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 (จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568) ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการประจำภาค และ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป