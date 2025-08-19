การเมือง

อนุทิน ไม่วิจารณ์ล้างบางผู้ว่าฯ ยันไม่มีสายน้ำเงิน บอกสบายใจได้ ไม่มีสุมหัวปลัดมท. ขอให้ทำอะไร 

“อนุทิน” ปัดวิจารณ์โยกย้ายมหาดไทย ล้างสายสีน้ำเงิน ขอผู้บริหารชุดใหม่สบายใจไม่เคยโทรหาปลัดมท. นัดสุมหัวขอทำอะไรให้

เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หลายคนมองว่าเป็นการล้างสายสีน้ำเงินว่า คำถามเช่นนี้อย่าถามเลย วันนี้เราไม่มีหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของผู้บริหารชุดใหม่ แต่ถ้าวันไหนได้มีโอกาสกลับเข้าไปบริหารและมีนโยบายอย่างไร ก็คิดว่าคงไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรา แบบนี้ก็แฟร์ๆ ดีนะ แต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่ไม่มีทางเหมือนกัน ใครมีนโยบายเช่นไร ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และยืนยันว่าไม่มีข้าราชการสายน้ำเงินสายแดง พร้อมย้อนถามว่า พรรคภูมิใจไทยไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือไม่ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องถือว่า เป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ใช้เงินของรัฐ ดังนั้น คำว่าสายน้ำเงิน สายแดงหรือสายอะไรต้องไม่มีแล้ว

“ผมออกมาเนี่ย เจอท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกี่ครั้ง ไปถามดูสิ ผมก็ต้องให้เกียรติ โทรไปเดี๋ยวเขาเดือดร้อน ผมไม่เคยโทรไปหาเขา ดังนั้น ต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้ว ต้องสบายใจได้แล้ว ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดใหม่ก็สบายใจได้เลย ไม่เคยมีการพบปะกันแบบตั้งใจมาสุมหัว นัดคุยกันคุณทำแบบนี้ให้ผมได้ไหม เจอกันตามงานไม่เกินครึ่งนาทีก็ต้องแยกย้ายเรารู้บทบาท” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามว่า การโยกย้ายครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรองรับสถานการณ์ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หลัง 29 สิงหาคมนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องไปถามเขา

