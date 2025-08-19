เดือด!! สส.คนดังเพื่อไทย ซัดคนดังบึงยี่โถ ตุ๊ดปีนเกลียว สจ.อ๋อง สวนทันควัน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ความว่า “ได้ข่าวว่าน้องอ๋อง คนดังบึงยี่โถ เจอหน้าผมยกมือไหว้ ลับหลังเรียกไอ้ฟลุ๊ค สงสัยน้องอ๋อง นี่จะตุ๊ดจริงๆนะครับ เพิ่งจะโตเมื่อมะนาวแพง ปีนเกลียวซะเเล้ว”
โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ แบบนี้ต้องเรียกมาปรับทัศนคติซะหน่อย, หน้าไหว้หลังหลอก, พร้อมเสิร์ฟครับ และ ใจเย็นนะคะท่าน สส. เป็นต้น
สำหรับ นายมนัสนันท์ หรือ ส.ส.ฟลุ๊ค เติบโตมาในตระกูลการเมืองดังใน อ.ธัญบุรี ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นลูกชายของ “นายกเบี้ยว” นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ โดยมีน้องชายคนเล็ก คือ “พีช” นายสมิทธิพัฒน์ หลีนวรัตน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองท้องถิ่นคนดัง
ต่อมาผ่านไป 1 ชั่วโมง ด้าน นายชนภัทร นันทกาวงศ์ หรือ ส.จ.อ๋อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ได้โพสต์ภาพสเตตัสเฟซบุ๊กของ ส.ส.ฟลุ๊ค ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีการแก้ไขข้อความหลายครั้ง พร้อมระบุข้อความว่า
“ขอใช้สิทธิพาดพิงนะครับ นี่คือ วุฒิภาวะ ส.ส.เขตบ้านผม ช่วยๆกันแชร์ให้ชาวบ้านรู้ก็ดีนะครับ อายุห่างกันไม่ถึง 2 ปี เรียก ‘ไอ้’ ไม่น่าจะแรงเท่าอายุห่างกับ บิ๊กแจ๊ส นายก อบจ.ปทุมธานีตั้ง 37ปี แล้วไปเรียกเค้าว่า ‘ไอ้แจ๊ส’ นะครับ” สจ.อ๋องกล่าว
โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นว่า อย่าไปให้ค่าคนแบบนี้ครับพี่, เห็นนามสกุลคู่กรณี = ทราบบบบบบบ, แชร์ลงกลุ่มคนตาบอดให้แล้วครับท่าน, สู้ๆครับ, เป็นกำลังใจให้ครับ/ค่ะ