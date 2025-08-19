โฆษกทอ. เผย ครม.เห็นชอบชดเชย นำเข้ายุทโธปกรณ์ ‘Defence Offset’ เพิ่มขีดความสามารถกองทัพ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันเดียวกันนี้เรื่อง “การจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนกองทัพอากาศ และการชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์ (Defence Offset)” โดยมีสรุปสาระสำคัญ คือ ครม.เห็นชอบให้โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนของกองทัพอากาศเดินหน้าต่อ โดยมีการ “ชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์” (Defence Offset) จากบริษัท Saab AB โดยการจัดหาครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.รอบคอบตามกฎหมาย – รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบกฎ ระเบียบ และขั้นตอนครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง 2.ประโยชน์หลายมิติ – การชดเชยจาก Saab AB จะช่วยทั้งด้านความมั่นคง เสริมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และยกระดับการศึกษาไทย
โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวต่อว่า 3.ทำงานร่วมกัน – กองทัพอากาศจะบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อสังคม 4.ประชาชนเป็นศูนย์กลาง – การลงทุนด้านความมั่นคงครั้งนี้ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนครั้งนี้ ไม่เพียงเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศ แต่ยังเป็น การลงทุนเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน