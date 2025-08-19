ครม.อนุมัติโอน ณัฐพล รองปลัดดีอี นั่งผอ.ป.ย.ป. โยก ศุภฤกษ์ เป็นเลขาฯราชบัณฑิตยสภา

ครม.อนุมัติโอน ‘ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์’ รองปลัดดีอี นั่งผอ.ปยป. โยก‘ศุภฤกษ์’ เป็นเลขาฯราชบัณฑิตยสภา ไฟเขียว ‘จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา’ ที่ปรึกษาจับกัง 1
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่ น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
ครม.ยังมีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่รมว.แรงงาน เสนอ แต่งตั้ง นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2568 เป็นต้นไป อีกทั้งมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายวิชัย ไชยมงคล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2568 เป็นต้นไป และยังมีมติอนุมัติตามที่ รมว.พาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ของ นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รมช.พาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติแต่งตั้ง
