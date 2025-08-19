ศาลไต่สวนคดีคลิปเสียง 21 ส.ค. เพื่อไทย มั่นใจมากๆ ‘อิ๊งค์’ ได้ไปต่อ เฟคนิวส์ ‘บิ๊กตู่’ คัมแบ็ก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 10.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ ส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธารและสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยาน จำนวน 2 ปากคือ นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียก หากไม่มาตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคล และให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะแถลงปิดคดียื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายในวันที่ 27 สิงหาคม หากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจยื่น โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 นัดฟังคำวินิจฉัย เวลา 15.00 น.
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง และพร้อมจับมือกับพรรคภูมิใจไทย ว่า สงสัยต้องออกแถลงการณ์ว่าอย่าเชื่อข่าวปลอม ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอน ไม่ได้มีความคิดหรืออะไรที่จะไปถึงตรงนั้น ยังยืนยัน ในความบริสุทธิ์ใจของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม และยังมั่นใจว่าวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ยังสามารถที่จะไปต่อ มั่นใจมากๆ จึงบอกว่าข่าวที่ออกมา ขออย่าให้ไปกระทบกระเทือนเรื่องความเชื่อมั่นของการทำงาน เพราะปัจจุบันก็ทำงานลำบากอยู่แล้ว ทุกคนก็รอวันที่ 29 สิงหาคม อย่างเดียวว่าจะเป็นอย่างไร ข้าราชการต่างๆก็เกียร์ว่างอยู่ตอนนี้ เอาตรงๆ เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดี
เมื่อถามว่าในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ น.ส.แพทองธารจะไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเข้ารับการไต่สวนด้วยตนเองหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็เห็นท่านว่าท่านจะไปด้วยตนเอง วันเกิดท่านพอดี
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะไปให้กำลังใจในวันดังกล่าวหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า วันดังกล่าวเป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส.อยู่สภากันหมด
เมื่อถามว่า ได้ยินข่าวลือถึงผลการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 ว่าน.ส.แพทองธาร รอดจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงเรื่องตัวคะแนนเลย แต่ย้ำว่า ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของน.ส.แพทองธาร
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ออกมาดังกล่าวจะเป็นการกดดันศาลหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าคงไม่มีอะไรที่จะไปกดดันศาลได้ ทุกอย่างคงออกมาด้วยความเป็นจริง ตามข้อเท็จจริงที่นำเสนอในการต่อสู้ แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่อำนาจของศาล
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ออกมาเช่นนี้ทำให้การทำงานของรัฐบาลยากขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนมองว่าคงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้ว ทุกวันนี้เอาตรงๆ ก็ทำงานลำบากพอสมควร เพราะมันค่อนข้างจะอึนๆ ขมุกขมัวไปหมด ข่าวที่ออกมาแต่ละวันข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริง ข่าวที่ออกมาทั้งหมดขอให้ออกมาจากปากของนักการเมือง ซึ่งจะชัดเจนที่สุด
เมื่อถามว่า รัฐบาลจะดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็จะพยายาม เราใช้ผลงานในการทำงานเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจ พอเวลาผ่านไปมันสะท้อนอะไรให้เห็นหลายอย่าง ว่าสิ่งที่เราพยายามทำ และพูดมาโดยตลอดก็จะสะท้อนให้เห็น
เมื่อถามว่า วันที่ 29 ส.ค.นี้ หากน.ส.แพทองธาร รอดคดีจะเช็คบิลข้าราชการที่เกียร์ว่างหรือไม่ นายสรวงศ์ ถึงกับร้อง “โอ้ ไม่หรอกครับ” มันไม่เชิงว่าเป็นสไตล์แบบเกียร์ว่าง แต่ลักษณะการทำงานต่างๆ มันก็ค่อนข้างอึนๆมึนๆไป ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ ไม่รู้รัฐบาลจะอยู่หรือจะไป แต่พวกตนทำงานเต็มที่อยู่แล้ว ก็ขอว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศต้องเดินต่อไปไม่มีทางตันแน่นอน
เมื่อถามว่า อยากจะพูดอะไรถึงข้าราชการที่ทำตัวอึนๆอยู่บ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็อย่างที่บอก ประเทศต้องไปต่อ ส่วนจะอยู่หรือจะไปนักการเมืองก็คือนักการเมือง แต่ก็ขอให้ท่านเป็นเสาหลักในการทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป
