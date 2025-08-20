‘ภูมิธรรม’ แย้มยังย้ายบิ๊กมท.อีก โยก25เก้าอี้ เด้งผู้ว่าฯสีน้ำเงิน ครม.ตั้ง ‘พชร’ ปลัดดีอี
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ โดยให้มีผล 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติการเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2568 และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
นอกจากนี้ ครม.มีมติแต่งตั้ง นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แทนนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ. ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้
ครม.ได้เห็นชอบตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอแต่งตั้งและโยกย้าย ดังนี้ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.), นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองเลขาธิการ กพฐ., นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองปลัด ศธ., นายสุภชัย จั่นปุ่ม ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
นอกจากนี้มติครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้ 1.นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นรองปลัดกระทรวง 3.นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นรองปลัดกระทรวง 5.ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 7.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 10.นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
11.นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 12.นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 13.นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14.นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 15.นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 16.นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 17.นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 18.นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 19.นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 20.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
21.นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 22.น.ส.ชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23.นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 24.นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 25.นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ยังมีอีก ยังไม่จบ เมื่อถามว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการโยกย้ายส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงอีกพรรคการเมืองหนึ่ง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ฐานเสียงพรรคการเมืองมีทุกจังหวัด ยืนยันว่าดูตามความสามารถและประสบการณ์ และพยายามโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้แต่ละคนได้มีโอกาสทำงาน เมื่อถามย้ำว่า การแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า รอบหน้ายังมีอีกรอบ ตอนนี้ค่อยๆ ทำ
