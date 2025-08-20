กรวีร์ ถาม ภูมิธรรม ย้ายผู้ว่าฯ สนองนโยบาย หรือหวังล้างบางพรรคการเมือง เชื่อ เร่งทำก่อน 29 ส.ค.

กรวีร์ ถาม ภูมิธรรม ย้ายผู้ว่าฯ สนองนโยบาย หรือหวังล้างบาง แก้แค้นพรรคการเมือง เย้ย ตำแหน่งอยู่ไม่นาน เดี๋ยวการเมืองก็เปลี่ยน เชื่อ เร่งทำก่อน 29 ส.ค.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 25 จังหวัด เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) ว่า
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมครม. ต้องตอบคำถามต่อสังคมให้ได้ว่า เป็นการย้ายเพื่อให้การทำงานต่อนโยบายรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ หรือเป็นการล้างบางเป็นเกมทางการเมือง ซึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจังหวัดที่ผู้ว่าฯถูกขยับโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการ ก็เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรค
ตนเห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่านโยบายปราบยาเสพติดขึงขังจริงจัง ใครไม่ทำตามต้องโยกย้าย แต่เขายังไม่ได้ทำงาน แล้วมีเหตุผลอะไรไปขยับหรือโยกย้ายคนที่ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
“ถ้าใช้อำนาจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนก็จะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าทำเพื่อแก้แค้นหรือการแกล้งทางการเมือง ผมก็คิดว่าตำแหน่งอยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวการเมืองก็เปลี่ยน อำนาจอยู่กับเราไม่นาน ใช้อำนาจเพื่อดูแลประชาชนให้เกิดประโยชน์จะดีกว่า” นายกรวีร์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าเป็นการเร่งทำเพื่อเตรียมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ตนนี้คิดว่าไม่ได้เร่งทำก่อนเลือกตั้ง แต่คิดว่าเร่งทำก่อนวันที่ 29 ส.ค.นี้มากกว่า
