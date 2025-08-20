คณะIOT จ่อลงพื้นที่สังเกตการณ์ข้อตกลงหยุดยิง จ.สระแก้ว 22 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่บันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่กรุงกัวลาล้มเปอร์ ประเทศมาเลเชีย และกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) โดยมีการสังเกตการณ์ข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในทั้งสองประเทศโดยไม่มีการข้ามพรมแดน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยทูตทหารจาก 8 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเชีย, บูรไน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เมียนมา, ลาว และเวียดนาม
ทั้งนี้ในวันที่ 22 ส.ค.68 เวลา 13.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมข่าวทหาร จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่สังเกตการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว โดยจะรับฟังการบรรยายสุรุป ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.12 พัน.3 รอ.) หลังจากนั้นจะลงพื้นที่บริเวณ บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาการรกล้ำอธิปไตยของไทยในพื้นที่ ตลอดจนรับทราบมาตรการควบคุมและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติ เช่น อาชญากรรมออนไลน์ (Scammer) และการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของ คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จะมีขึ้นในวันเดียวกับการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ( RBC) ในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. โดยทาง พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่1 จะเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการที่สโมสรมณฑลทหารบกที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยฝั่งกัมพูชา ส่งผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม