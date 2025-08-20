กมธ.ที่ดิน เชิญ สนข.-สผ. แจงแลนด์บริดจ์ เพื่อยันว่าจะไม่เพิกเฉยต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กมธ.ที่ดิน เชิญ สนข.-สผ. เข้าแจงปม EHIA โครงการแลนด์บริดจ์ ตั้งข้อสังเกต ที่ตั้งจุดเทียบเรือไม่มีเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม-ขึ้นทะเบียนมรดกโลกธรรมชาติ วอนรัฐคลายข้อกังขา หวั่นเป็นผลลบ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีนายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประขาชน เป็นประธาน กมธ. เชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าชี้แจงเรื่องปัญหาการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
นายพูนศักดิ์ เปิดเผยก่อนการประชุมว่า ปัญหาเริ่มจาก สนข. จัดเวที รับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ค.3) ท่าเทียบเรือฝั่งจังหวัดชุมพรและระนองในโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งมีข้อกังขาจำนวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน รวมแล้ว 10 กว่าประเด็น เป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สนข.และ สผ. จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา เราเชิญทั้งสองหน่วยงานมาเพื่อให้ทำการยืนยันว่า จะไม่เพิกเฉยต่อประเด็นเหล่านี้
นายพูนศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ จึงจะมีการส่งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรายงานมีจุดอ่อน โดยเฉพาะความเหมาะสมในที่ตั้งของจุดเทียบเรือ การขอรับรองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จะต้องถูกนำเข้ามาพิจารณาก่อน จึงต้องใช้กลไกคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบ แต่ถ้าดูแล้วไม่ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะต้องมีการพิจารณารายงานอีกครั้งหนึ่ง
นายพูนศักดิ์กล่าวว่า จากที่ได้อ่านรายงานเบื้องต้น คณะกรรมาธิการมีข้อข้องใจในประเด็นที่ตั้งของโครงการ การที่ไม่ได้นำประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป่าชายเลนที่ถูกทำลาย การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งคณะกรรมาธิการต้องการตรวจสอบดูว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ที่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าอยากให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นมากกว่า ตนเองก็เคยลงพื้นที่ในโครงการแลนด์บริดจ์ เห็นว่าชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเรายังกังวลเรื่องเส้นทางการขนส่งที่จะมีการตัดผ่านเขตอุทยาน ขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการดังกล่าวโดยระบุว่า มีนักลงทุนหลายชาติให้ความสนใจนั้น การที่เราเร่งรีบเกินไป จะทำให้เกิดการมองข้ามในหลายประเด็น จึงอยากให้มีการทบทวนประเด็นที่เป็นข้อกังขา หากคลี่คลายและชี้แจงได้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวโครงการ แต่หากเร่งและไม่สามารถที่จะตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ได้จะกลายเป็นผลลบของโครงการ