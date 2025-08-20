โรม ห่วงไทยยั้งมือไม่ฟ้อง กัมพูชา เอี่ยวเรื่องผลประโยชน์ ทั้งที่แต้มต่อเยอะ จี้รัฐบาลเคลียร์

โรม ชี้ต่อให้ไม่เจอคลิป ‘ทหารเขมร’ วางทุ่นระเบิด แต้มต่อของ ‘ไทย ก็เยอะมาก สงสัยทำไมรัฐบาลยั้งมือ ไม่กล้าฟ้องศาลอาญาโลก เหตุมีเอี่ยวผลประโยชน์กับกัมพูชาหรือไม่ เชื่อฟ้อง ‘ฮุน เซน’ ในประเทศก็แค่สัญลักษณ์ แต่ไม่เห็นยึดทรัพย์จริง ลั่น ปปง.ต้องเข้าแล้ว เพราะใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงิน ฉะ กต.เดินสายทำความเข้าใจนานาชาติ แต่ไม่เห็นชาติไหนประณาม ‘กัมพูชา’ ต้องตำหนิถึงขยับ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารไทยได้พบโทรศัพท์ของกัมพูชามีการอัดคลิป พบว่ามีการใช้ทุ่นระเบิดและการวางระเบิดในเขตไทย ว่า
ตอนนี้เรามีแต้มต่อเยอะมาก แต่อยู่ที่ว่าจะใช้หรือไม่ ในเรื่องการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ต่อให้ไม่มีภาพนั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออยู่แล้ว ในการขยายผลของการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา แต่เท่าที่ตนดูนานาชาติยังไม่ได้มีการประนามกัมพูชาอย่างเป็นระบบ ยังอยู่ในขั้นของการนำเสนอข้อมูลให้นานาชาติ ซึ่งจริงๆแล้วเราก็นำเสนอกันไปพอสมควรแล้ว กระทรวงการต่างประเทศต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่มีการประณามหรือตำหนิกัมพูชาที่ละเมิดอนุสัญญาในเรื่องนี้
“การมีภาพเพิ่มขึ้นและมีหลักฐานที่ชัดเจน ก็ถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อฝั่งเราอย่างแน่นอน แต่ฝั่งกัมพูชาก็จะสู้กลับว่าเป็นการจัดฉาก ฝั่งเราก็ต้องชี้แจงนานาชาติให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องจริงไม่ใช่แบบนั้น ต้องทำงานเชิงรุกต่อไป กระทรวงการต่างประเทศต้องรอให้คนออกมาตำหนิครั้งหนึ่งถึงขยับทีหนึ่ง ซึ่งหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราจะเสียเชิง”นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมัน กล่าวต่อว่า มากไปกว่านั้น ต้องพากัมพูชาไปศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ด้วยเพราะกัมพูชาเป็นหนึ่งในภาคี เราสามารถดำเนินการเอาผิดได้ ซึ่งเรื่องนี้มีหลายมิติ ทั้งคอลเซ็นเตอร์ การโจมตีเป้าหมายพลเรือน ตนคิดว่าจุดนี้จะทำให้ไทยได้เปรียบ ทำให้แก้ปัญหาหลายเรื่องไปพร้อมกันได้ ถ้าทำสำเร็จจะเป็นการสร้างสันติภาพระยะยาวตามแนวชายแดน ตนไม่อยากให้เป็นความขัดแย้งบาดหมางระหว่างคนสองชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากรัฐบาลพนมเปญและรัฐบาลไทย เราไม่ควรทำให้เกิดการขยายวง ดังนั้นการใช้กลไกศาล ICC เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เท่าที่ตนปรึกษานักกฎหมายระหว่างประเทศ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถฟ้องร้องได้ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวก
เมื่อถามว่าการที่มติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ฟ้องสมเด็จฮุน เซน แค่ภายในประเทศ สะท้อนอะไรบ้าง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขั้นตอนในประเทศก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนส่งสัญญาณ แต่ถ้าไม่ดำเนินการจริงจัง ตนคิดว่ามันก็เท่านั้น ทุกคนในฝ่ายความมั่นคงทราบว่ากัมพูชาใช้ไทยเป็นฐานในการฟอกเงิน มีทรัพย์สินจำนวนมากอยู่ในประเทศไทย หากไม่มีการยึดทรัพย์อย่างแท้จริงก็เปล่าประโยชน์ ตนจึงคิดว่าถ้าจะดำเนินการในประเทศก็ทำ แต่ต้องยึดทรัพย์จริงๆ คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน(ปปง.)ต้องเข้าแล้ว วันนี้ ปปง.ยังเงียบ ตนไม่รู้ว่าปปง.ทำอะไรอยู่ ปปง.ต้องนำไปสู่การยึดทรัพย์ ยึดไว้ก่อนได้ ซึ่งเรายังเห็นความล่าช้าของหน่วยงานรัฐในหลายภาคส่วน เลยสงสัยว่าตกลงจะเอาจริงหรือไม่ หรือกลัวว่าเขาจะมีคลิปเสียงอีกจำนวนมาก วันนี้เราต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักก่อน
ต่อข้อถามว่า การที่รัฐบาลไม่ฟ้องศาล ICC เพราะมีผลประโยชน์กับนักการเมืองไทยหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนก็เป็นห่วงว่าที่ประเทศไทยยั้งมือ เพราะเรามีผลประโยชน์กับกัมพูชาเยอะหรือไม่ ถ้ามีเยอะก็เป็นไปได้ว่าเขาเอาเรื่องนี้มาต่อรอง ซึ่งรัฐบาลต้องออกมาตอบคำถามเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตัวเองไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องนี้
“เรียนตามตรงว่าผลประโยชน์ของทั้งสองตระกูลก็คงมีมานาน แต่วันนี้ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลควรยึดผลประโยชน์ของชาติให้มากที่สุด และใช้โอกาสนี้ในการสร้างสันติภาพระยะยาว” นายรังสิมันต์ กล่าว
