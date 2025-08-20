ร้านค้าเดิมสภา ร้อง วันนอร์ ถูกกก.บอกเลิกสัญญาอ้างสำนักเลขาฯขอคืนพื้นที่ชั้นหนึ่ง เล็งยื่น ป.ป.ช.

ร้านค้าเดิมร้สภา ขอความเป็นธรรม วันนอร์ ถูกกก.บอกเลิกสัญญาอ้างสำนักเลขาฯขอคืนพื้นที่ชั้นหนึ่ง เล็งยื่น ป.ป.ช.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสภาผู้แทนราษฎรเดิม นำโดยนายศุภโชค เวชราภรณ์ ยื่นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นธรรมจากการกระทำของคณะกรรมการสวัสดิการสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน โดยนายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ เพื่อนำเสนอต่อนายวันมูหะมัดนอร์
นายศุภโชค กล่าวว่า จากนโยบายของผู้บริหารรุ่นเก่า ที่สนับสนุนการมีอาชีพเสริมให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยและญาติพี่น้องของข้าราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าของชีพ จึงได้มีการช่วยเหลือข้าราชการและญาติพี่น้องของข้าราชการ ให้เข้ามาประกอบอาชีพร้านอาหาร อีกทั้งพวกตนได้มีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ปีต่อปี แต่หลังจากที่มีคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา พวกตนพยายามทวงถามถึงการต่อสัญญาเช่าร้านของปี 2568 แต่คณะกรรมการชุดใหม่จะบ่ายเบี่ยงบอกพวกเราว่ากำลังจะปรับปรุงชั้นบีสอง เพราะบริเวณชั้นหนึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเรียกคืนพื้นที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และคณะกรรมการชุดใหม่ส่งประกาศทางไลน์กลุ่มร้านค้าว่า จะมีการคัดเลือกร้านค้าใหม่จะพิจารณาทางร้านเก่าและร้านใหม่ ทำให้พวกตนคิดว่าจะได้สิทธิและโอกาสในการคัดเลือกลงไปชั้นบีสองด้วย แต่เมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายน ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจร้านค้าสวัสดิการสภาผู้แทนราษฎรชั้นหนึ่ง ซึ่งพวกตนไม่มีใครทราบว่ามีแบบสอบถาม เพื่อจะเป็นแบบประเมินสำรวจนำมาเป็นข้ออ้างอิงโต้แย้งขับไล่พวกตนออกจากพื้นที่
นายศุภโชค กล่าวต่อว่า ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการ สำนักคลังและงบประมาณได้ให้พวกตนเซ็นรับเอกสารแกมบังคับ แต่หนังสือยังไม่ได้รับทันที ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวตามมาหลังจากเซ็นรับเรียบร้อยแล้ว พวกตนจึงได้รู้ว่าเป็นหนังสือขับไล่พวกตนภายในวันที่ 15 สิงหาคม ฉะนั้น ที่พวกตนมาวันนี้จึงอยากเรียกร้องให้นายวันมูหะมัดนอร์ ลงมารับหนังสือเพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องที่อยู่ดีๆ ต้องตกงานไม่มีอาชีพ จะมาดูแลครอบครัวแล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไรกับเศรษฐกิจช่วงนี้ที่ค่าครองชีพสูงมาก
นายศุภโชค กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังขอให้ช่วยแบ่งพื้นที่ทำมาหากินให้พวกเราเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้อันน้อยนิด จะได้มีทางเลือกหาซื้ออาหารที่มีราคาย่อมเยาว์ รวมถึงขอให้ประธานสภาฯ เสียสละเวลาให้พวกเราได้เข้าพบและพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านกฎหมายสัญญา และความเป็นธรรมในการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เราจะไปออกรายการให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์หลายรายการ ซึ่งเราได้ติดต่อไว้แล้ว และจะยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ด้านนายศุภปกรณ์ กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือใน กมธ.กิจการสภาฯ ต่อไป