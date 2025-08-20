ส.ส. รุมฉะ ห้องอาหารใหม่สภา แพงเกิน ด้าน วันนอร์ แจงพัลวัน ให้ปรับราคาลงแล้ว

ส.ส.รุมจวก ห้องอาหารสภาใหม่ ราคาแพงเว่อร์ ทำข้าราชการโวย แม่บ้านต้องไปกินโรงอาหารตึกวุฒิสภาที่ถูกกว่า ด้าน วันนอร์ ยันมีการปรับราคาลงแล้ว เพื่อความเหมาะสม แนะใช้สโมสรชั้น 5 ให้คุ้มก่อนขยายห้องอื่น
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในช่วงเปิดให้สมาชิกหารือนั้น ส.ส.พรรครัฐบาล โดยนายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือเกี่ยวกับห้องอาหารใหม่ของสภา ชั้น B2
พบว่าทั้งข้าราชการ สื่อมวลชน บ่นว่าราคาอาหารแพง และแม่บ้านของสภาไม่สามารถรับประทานอาหารที่นั่นได้ ต้องเดินไปซื้ออาหารที่ฝั่งวุฒิสภาที่ที่ราคาถูกกว่า ขอฝากให้ประธานสภาพิจารณาว่าในสภาวะเศรษฐกิจนี้ควรลดราคาอาหารลงมา ไม่ทราบว่าบริษัทไหนประมูลหรือไม่ ทราบว่าทางสภาเก็บค่าเช่า แพงหรือไม่แพง ถ้าเขาเอาเปรียบผู้บริโภคก็เชื่อว่าประธานสามารถจัดการได้เพราะไม่ควรเอากำไรเกินควร
ขณะที่ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ หารือว่า ตนในฐานะเป็นคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา เรามีการพูดถึงการใช้พื้นที่รัฐสภาของสโมสรเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ทราบว่าเรามีพื้นที่ชั้น 5 และยังไม่ชัดเจนในพื้นที่ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่โรงอาหารเดิม และโรงอาหารใหม่ได้ย้ายไปอยู่ชั้น B2 ทราบว่าวันที่ 19 ส.ค. มีการประชุมคณะกรรมการสโมสรรัฐสภากับประธานสภาในเรื่องการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคาร
นอกจากนั้น ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องโรงอาหารใหม่ที่ชั้น B2 ที่ราคาค่าอาหารที่แพงจะกระทบต่อข้าราชการสภา รวมถึงมีประชาชนที่เข้ามายังสภาด้วย จึงอยากทราบว่าได้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. มีการประชุมฝ่ายบริหารของสภาแล้ว
โดยมีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพ ความสะอาดให้ถูกสุขอนามัยและเรื่องราคาที่แพงทราบว่าวันนี้ทางฝ่ายผู้ขายได้ลดราคาลงมาเกือบทุกอย่างแล้ว เช่น ข้าวแกงถ้ากับข้าวอย่างเดียว 35 บาท 2 อย่าง 45 บาท 3 อย่างราคา 55-60 บาท แต่ก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเรื่องราคาอาหารตนก็กังวลและวันนี้ต้องลดราคา และหากมีคนร้องเรียนมาอีก ก็ต้องปรับกันอีก ขอให้ทุกคนด้านตรวจสอบอีกครั้ง
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวต่อว่า ประเด็นที่เราต้องการมากที่สุดคือความสะอาด เรื่องเหล่านี้มีคณะกรรมการดูแลอยู่ โดยเฉพาะเรื่องราคาให้มีความเป็นธรรม เราจัดระบบแบบนี้เพื่อต้องการให้ภาพพจน์ของโรงอาหารสภามีความเรียบร้อย และย้ำว่าเรื่องราคาจะไม่ให้ใครมาใช้พื้นที่ของสภามาหาผลประโยชน์ โดยไม่ดูแลความเดือดร้อนของข้าราชการ
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องสโมสรชั้น 5 เนื่องจากมีพื้นที่หลายห้องและยังไม่เปิดใช้ ซึ่งตนได้พูดชัดเจนในที่ประชุมว่าขอให้ชั้นพื้นที่สโมสรชั้น 5 ให้เต็มที่ ถ้าไม่พอจริงๆ และสมาชิกต้องการใช้ประโยชน์กับสมาชิกและประชาชนที่เข้ามายังสภา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็จะพิจารณาให้สำหรับห้องที่ว่าง เราไม่ได้ใช้เพื่อใครแต่เพื่อสมาชิกทุกคน จึงอยากให้ทางสโมสรพิจารณาและดำเนินการชั้น 5 ที่มีหลายห้อง ถ้าไม่พอก็ไม่มีปัญหา เพราะพื้นที่สภาเป็นของทุกคน
ด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่าได้รับทราบปัญหาเรื่องราคาอาหารภายในโรงอาหารรัฐสภา จากเพื่อนสมาชิกที่ได้มีการหารือแล้ว ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ตนกำลังพิจารณาอยู่ และได้ปรับลดราคาอาหารลงมาแล้วบางส่วน ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าจะเชิญผู้บริหารมาหารือเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเพื่อนำสู่การแก้ไข
