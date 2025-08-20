การเมือง

อิ๊งค์ เก็บตัวเงียบ เตรียมไปชี้แจงศาล วันเกิด 21 ส.ค.นี้

อิ๊งค์ เก็บตัวเงียบ เตรียมขึ้นศาลวันเกิด 21 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ก่อนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันที่ 21 ส.ค.นี้ โดย น.ส.แพทองธารยังคงเก็บตัวเงียบและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในช่วงเช้าวันเดียวกัน และมีรายงานว่าในช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรม

ขณะที่ในวันที่ 21 ส.ค. น.ส.แพทองธารจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง ตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคล โดยคาดว่าจะเดินทางถึงศาลประมาณ 10.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง