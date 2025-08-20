หมอเปรม แฉ ส.ว.ล็อบบี้ถกงบ69 หลังคดีอิ๊งค์ หวังหนุนอีแอบกลับมามีอำนาจ

‘หมอเปรม’ แฉมี ส.ว.อิทธิพลบางกลุ่มหวังคว่ำ งบฯ69 หากผลวินิจฉัยศาลรธน. 29 ส.ค.เป็นลบกับ อิ๊งค์ ชี้เป็น ‘โรดแมปมืด’ หวังให้เลือกนายกฯใหม่ เข้าทางพรรคการเมืองที่แอบหนุนกลับมามีอำนาจ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามี ส.ว.บางกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงภายในวุฒิสภา เตรียมดำเนินการ คว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ว่า การเลื่อนวันพิจารณางบประมาณของวุฒิสภาจากเดิมกำหนดวันที่ 25-26 ส.ค. เป็นวันที่ 1-2 ก.ย. ถือเป็นความตั้งใจของ ส.ว.กลุ่มที่มีอิทธิพลในวุฒิสภา ตั้งใจประชุมหลังวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ คดีปมคลิปเสียง ซึ่งถ้าผลการวินิจฉัยเป็นลบกับทางนายกฯ จะเข้าทาง ส.ว.กลุ่มนี้
“เป็นไปตามโรดแมปมืดทางการเมืองของกลุ่ม ส.ว.พวกนี้ทันที เพื่อหวังผลให้เกิดความวุ่นวายในสภาและเปิดช่องให้สรรหานายกฯคนใหม่ เข้าทางพรรคการเมืองที่ตนเองแอบหนุน หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง จะนำไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมืองและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติ” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า การเลื่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไปหลังวันวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเหตุผลบังหน้าหรือไม่ เพราะ ส.ว.กลุ่มเดียวกันนี้เป็นผู้ยื่นถอดถอนนายกฯ มีส่วนได้เสีย และมีส่วนในกระบวนการทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เร่งด่วนและชัดเจนเพื่อต้องการจะทำลายเสถียรภาพของรัฐบาล เป็นการกระทำที่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ถ้าเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์จะเป็นหายนะสำหรับบ้านเมืองแน่นอน
“นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองธรรมดา แต่เป็นโรดแมปมืดมันคือการใช้อำนาจเพื่อตอกย้ำผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยไม่แคร์ความเสียหายของชาติบ้านเมือง การขัดขวางงบประมาณในสถานการณ์เช่นนี้ คือการกระทำที่เห็นแก่ตัว ไร้ความรับผิดชอบที่สุด จึงขอภาวนาไม่ให้เรื่องที่ได้ยินมา ว่า ส.ว.บางกลุ่มจะคว่ำงบประมาณไม่เป็นเรื่องจริง” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว
นพ.เปรมศักกดิ์กล่าวต่อว่า ส.ว.กลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับพรรคการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลมาก่อน แต่เมื่อพรรคการเมืองนี้ไม่ได้ร่วมรัฐบาล ส.ว.กลุ่มนี้กลับมีท่าทีเปลี่ยนไป กลายเป็นฝ่ายต่อต้าน งบประมาณปี 68 ก็ยังสนับสนุนดีเพราะตัวเองร่วมรัฐบาล ส.ว.ก็สนับสนุน แต่พอไม่ได้ร่วมรัฐบาลกลับคว่ำงบประมาณปี 69 ซึ่ง ส.ว.กลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลก็เห็นดีเห็นงามด้วย การเมืองในวุฒิสภาไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควร จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องตื่นตัว
“วุฒิสภาในอดีตมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี และไม่เคยมีการแสดงออกแบบขาดวุฒิภาวะทางการเมือง ผมเชื่อว่าประชาชน และ ส.ว.ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้เกิดการคว่ำงบประมาณขึ้นเด็ดขาด เพราะงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่มีใครสมควรจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาลหรือบ้านเมือง เราต้องยืนหยัดเพื่อประเทศ ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างการทำลายล้าง” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว