ภูมิธรรม ยัน ยังไม่เพิ่มผู้สังเกตการณ์ หลัง อันวาร์ ยกหูหาขอส่งคนมาเพิ่ม ย้ำขอใช้ทวิภาคีก่อน

‘ภูมิธรรม’ ยังไม่ให้เพิ่มผู้สังเกตการณ์ร่วมแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา หลัง ‘อันวาร์’ ยกหูหา ขอใช้ทวิภาคีก่อน ย้ำเดินหน้ายื่นประท้วงตามกลไก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุด พบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา และมีคลิปเกี่ยวกับการวางระเบิด รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอย่างไรว่าจะไม่ถูกกัมพูชารังแกว่า เรื่องนี้ได้ยื่นประท้วงไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามภาคีอนุสัญญาออตตาวาแล้ว สิ่งสำคัญขณะนี้คือ กระบวนการการต่างประเทศได้ทำหน้าที่อยู่แล้ว
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับตน เพื่อขอส่งคนไปเป็นผู้สังเกตการณ์เพิ่มเติมเพราะงานเยอะ แต่เราไม่ให้เข้ามาแทรกแซง กิจการภายใน ขอให้เป็นเรื่องทวิภาคีของ 2 ประเทศ ขอให้ทำหน้าที่ไปตามกรอบ GBC ไปก่อน จากนั้นหลังการประชุม GBC ครั้งถัดไปวันที่ 10 ก.ย. หากมีปัญหาหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมค่อยมาว่ากัน เพราะการเพิ่มเติมบุคลากรเราจะให้เฉพาะบุคลากรของสถานทูต ทูตทหารอาเซียน การเพิ่มคนนอกเรายังไม่อนุญาต ซึ่งเมื่อพูดคุยแล้วก็เข้าใจและเห็นพ้องต้องกัน พร้อมยืนยันว่านานาชาติเห็นและเข้าใจสิ่งที่เราทำ
เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่เป็นกังวลว่าเหมือนไทยถูกรังแก เราจะมีมาตรการที่เด็ดขาดอย่างไร เพราะกัมพูชาก็มีท่าทียั่วยุเราตลอด นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ผู้คนหลายส่วนอยากให้เราดำเนินการต่างๆ สิ่งที่เรา ระมัดระวังที่สุดคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงคราม และมีจุดยืนที่ชัดเจน ซึ่งนานาชาติเข้าข้างเราอยู่แล้ว เราหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพราะหากเกิดความรุนแรง คนที่บาดเจ็บคือทหาร ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้พูดคุยชัดเจน ท่าทีนานาชาติก็ออกมาชัดเจนแล้ว ก็เป็นความรู้สึกที่เรารับฟัง