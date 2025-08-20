ภูมิธรรม ย้ำ ฟ้อง ฮุนเซน-ฮุนมาเนต ตามกม.ไทย สั่งไล่เช็กดูธุรกิจ รับฟ้องตปท.ละเอียดอ่อน

ภูมิธรรม ย้ำ ฟ้อง ฮุนเซน-ฮุนมาเนต ตามกม.ไทย รับฟ้องต่างประเทศละเอียดอ่อน ชี้ ให้ตร.สอบสวนธุรกิจในไทย
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลเตรียมฟ้อง สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ได้ตอบไปแล้ว โดยจะดำเนินการฟ้องตามขอบเขตในประเทศ ส่วนกรณีต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งกระทบความสัมพันธ์และเรื่องอื่น ฉะนั้นให้ฝ่ายกฎหมาย และกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องไปหารือกัน
ถามกรณีนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่จะเดินทางไปกัมพูชา จะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า นักธุรกิจภายในก็ว่ากันไป เขาจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎหมายของกัมพูชาอยู่ และบ้านเมืองต้องมีกฎเกณฑ์
เมื่อถามว่าสมเด็จฯ ฮุน เซน และนายฮุน มาเนต ได้ลงทุนธุรกิจอะไรในประเทศไทยบ้าง ได้ตรวจสอบแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องไปเช็กดูโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อถามย้ำว่า จะต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงไปอายัดทรัพย์ หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง ทุกอย่างต้องว่าไปด้วยตามกระบวนการและกฎหมาย ว่ามีส่วนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองของราษฎร ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หากกฎหมายในประเทศทำได้ก็ทำ ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศส่วนกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่กฎหมายล้วนๆ แต่มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ละเอียดอ่อน
ถามว่าจะต้องแจ้งตำรวจสากล เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีคล้ายกับ ก๊ก อาน หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่หรอก ก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย ที่มีช่องทางอยู่แล้ว สามารถฟ้องได้ตามช่องทางที่มีอยู่ ส่วนจะแจ้งอินเตอร์โพหรือไม่ต้องให้ทางตำรวจสอบสวนก่อน หากทำได้ก็จะทำ