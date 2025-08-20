เฉลิมชัย เดินหน้าอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ถาวร 2484 สร้าง โรงพยาบาล ทางรถไฟ ไฟฟ้า ถนน

เฉลิมชัย เดินหน้าอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ถาวร 2484 โรงพยาบาล ทางรถไฟ ไฟฟ้า ถนน
วันที่ 20 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ทส.เร่งขับเคลื่อนนโยบายการอนุญาตใช้พื้นที่ป่า ที่ประชาชน ได้อยู่อาศัยหรือทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือในเขตป่าไม้ ที่ได้รับการผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรี ได้รับการดูแลด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบคมนาคมขนส่ง
นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัด กระทรวง ทส.กล่าวว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ในวันนี้ มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการป่าไม้ กรมป่าไม้ ตนเป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ถาวร พ.ศ. 2484 พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผอ.กองการอนุญาต กรมป่าไม้ และกรรมการ อื่นๆรวม 15 ท่าน
สำหรับในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้จำนวน 26 รายการ เพื่อเสนอต่อให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ชุดใหญ่) เห็นชอบในส่วนป่าสงวนแห่งชาติ และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบในส่วนพื้นที่ป่าไม้ถาวร 2484 เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตต่อไป
อาทิ เช่น เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอินทนิล จ.เชียงใหม่ เพื่อตั้งโรงพยาบาลแม่แตง เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ป่าเขาเตียนและป่าเขาเขื่อนลั่น จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าลำตะคลอง เห็นชอบให้กรมชลประทาน ขอใช้พื้นที่ป่าจางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแทน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จ.ตราด ใช้พื้นที่เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ป่าควนเสาธงและป่าควนนายหวัด เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบล นางพญา จ.อุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ป่าหมายเลข 59 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแม่งาวฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย เป็นต้น
