ภูมิธรรม ยังไม่ทราบ ใครไปศาลกับ อิ๊งค์ ปัดตอบ คุย ทักษิณ หลังเข้าเพื่อไทยวานนี้

ภูมิธรรม ไม่รู้ ใครไปศาลกับ อิ๊งค์ ปัดตอบ คุย ทักษิณ ย้ำ อยู่ทำเนียบทั้งวัน
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม จะเดินทางไปให้ปากคำต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ส.ค.นี้ จะมีใครร่วมเข้าไปในห้องพิจารณาด้วยหรือไม่ ว่า ยังไม่ทราบ ยังไม่ได้คุยกันเลย เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตนทำงานอยู่ที่ทำเนียบทั้งวัน
เมื่อถามว่าเวลานี้มีความกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ในขณะที่สถานการณ์การเมืองกำลังจะร้อน และยังมีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่รู้สึกว่าจะร้อน ส่วนเรื่องชายแดนว่าไปตามกระบวนการ ตอนนี้ทำไปตามข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ส่วนการที่นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนโทรศัพท์มาพูดคุย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นการพูดคุยถึงการทำงานของคณะทำงานที่ได้ตั้งขึ้น โดยทางมาเลเซียจะขอเพิ่มผู้สังเกตการณ์ แต่เรายืนยันว่าใช้จำนวนเดิมที่ได้ตกลงกันไว้ คือทูตทหารประจำอาเซียน ถ้าไม่พอ ก็ใช้บุคลากรทางสถานทูตก่อน แต่ไม่เห็นด้วยที่จะเอาบุคลากรจากต่างประเทศเข้ามา ให้ทำอย่างนี้ไปก่อน หากมีปัญหาอะไรก็ไปคุยในการประชุมจีบีซีครั้งหน้า เราพูดคุยกันแค่นี้ ส่วนเรื่องที่พบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชา ที่มีข้อมูลบันทึกวิธีการวางระเบิดนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เพราะข่าวเพิ่งออกเมื่อเช้า