ภูมิธรรม ถกบอร์ดกระตุ้นศก. ย้ำต้องใช้งบ 1.57 แสนล้านบาทให้คุ้มค่า-เป็นประโยชน์ประชาชน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯได้เสนอเรื่อง “แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน วงเงิน 115,000 ล้านบาทเศษ และครั้งที่ 2 หรือระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม จำนวน 18,400 ล้านบาทเศษ โดยงบประมาณที่ลงไปกว่า 1.3 แสนล้านบาท เป็นการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี เพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ดังนั้นงบจากกรอบ 1.57 แสนล้านบาท อนุมัติไปประมาณ 1.33 แสนล้านบาท จะเหลืองบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง
“ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ความคืบหน้าการขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติจัดสรรโครงการ ความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะทำอย่างไรกับงบประมาณส่วนที่เหลือ เพื่อให้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้” นายภูมิธรรม กล่าว
จากนั้นน.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุมฯรับทราบ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เรื่อง ข้อเสนอโครงการ,รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ระยะที่ 2 และรายงานความคืบหน้าการขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติจัดสรรโครงการรายการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2568 รวมถึงรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรับทราบวงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ส่วนที่เหลือ ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท
