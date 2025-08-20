ไชยชนก ต้อนรับ จาง เหวยเหวย นักวิชาการชื่อดังจีน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่ภท.

“ไชยชนก” ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ จาง เหวยเหวย นักวิชาการชื่อดังสถาบันวิจัยประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำรุ่นใหม่พรรคภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ส.ส.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รองเลขาธิการพรรค ส.ส.พิจิตร นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กรรมการบริหารพรรค ส.ส.อ่างทอง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค ส.ส.สตูล นายชลัฐ รัชกิจประการ กรรมการบริหารพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุบลราชธานี นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา นายสังคม แดงโชติ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ จาง เหวยเหวย นักวิชาการชาวจีนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และคณะ ในโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำรุ่นใหม่ พรรคภูมิใจไทย ณ อาคารรัฐสภา
นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์กับศาสตราจารย์ จาง เหวยเหวย ซึ่งเป็นนักวิชาการชาวจีนที่มีชื่อเสียงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ทางการเมืองที่มีชื่อเสียง
การเยือนครั้งนี้ ศาสตราจารย์จาง ได้แบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ ในปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและอาเซียน ศาสตราจารย์จางได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ ของ Development Model ของจีน และบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์จาง เห็นว่านายไชยชนก และคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาความมั่งคั่ง และเสถียรภาพมาสู่ประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต และที่สำคัญยังได้เรียนรู้ประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ และวิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่พรรคภูมิใจไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ