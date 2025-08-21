ไต่สวน อิ๊งค์ วันนี้ ศาลรธน.พิจารณาคดีคลิป-22 ส.ค.ทักษิณลุ้นผลม.112

ไต่สวน’อิ๊งค์’วันนี้ ศาลรธน.พิจารณาคดีคลิป’เลขาสมช.’ให้ปากคำด้วย เปิดวงจรปิด-ไม่ไลฟ์สตรีม 22 ส.ค.ทักษิณลุ้นผลม.112
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ โดย น.ส.แพทองธาร ยังคงเก็บตัวเงียบและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในช่วงเช้าวันเดียวกัน และมีรายงานว่าในช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรม ขณะที่ในวันที่ 21 สิงหาคม น.ส.แพทองธารจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง ตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคล โดยคาดว่าจะเดินทางถึงศาลเวลาประมาณ 10.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 10.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ ส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธารและสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยาน จำนวน 2 ปากคือ นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียก หากไม่มาตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคล และให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะแถลงปิดคดียื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายในวันที่ 27 สิงหาคม หากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจยื่น โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นัดฟังคำวินิจฉัย เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ การไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการติดตั้งโทรทัศน์ผ่านวงจรปิดภายในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อถ่ายทอดภาพกับเสียงเฉพาะในช่วงแรกและช่วงท้ายของการพิจารณาเท่านั้น แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานปากแรกจนถึงพยานปากสุดท้าย ช่วงนี้จะไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิด จะเป็นลักษณะการขึ้นภาพนิ่งโดยไม่มีเสียง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้จะไม่มีการไลฟ์สตรีมลงช่องยูทูบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามปกติ มีการกั้นแผงรั้วเหล็กเพื่อควบคุมบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ โดยการไต่สวนครั้งนี้ ทางสำนักงานไม่มีการออกประกาศเขตอำนาจศาล เพื่อควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ศาลในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาคดีหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยแต่อย่างใด เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ศาลอาญานัดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.1860/2567 ภายหลังที่ได้มีการไต่สวนพยานเสร็จสิ้นและได้ส่งคำแถลงปิดคดีแล้ว ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Chosun Media ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับการรัฐประหาร 2557