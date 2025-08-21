ศาลรธน. นำสุนัขตร.-แผงรั้วเหล็กกั้น ก่อนไต่สวน นายกฯ ปมคลิปเสียงคุย ฮุนเซน 

ศาล รธน. นำแผงรั้วเหล็กกั้น ก่อนไต่สวน นายกฯ ปมคลิปเสียงคุย ‘ฮุนเซน’ แสดงเขตพื้นที่อำนาจห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หวงห้ามด้านใน ขณะที่มีรายงาน ‘แพทองธาร’ จะเดินทางมาศาลเอง พร้อม เลขา สมช. ในฐานะพยาน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญบริเวณโถงกลาง ก่อนเวลาไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของ ส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรี ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ตำรวจนำรั้วเหล็กมาตั้งเรียงจำกัดขอบเขต พร้อมนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่ศาลเพื่อความปลอดภัย และเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่หวงห้าม ในส่วนบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนำจอโทรทัศน์มาติดตั้งถ่ายทอดบรรยากาศภายในห้องพิจารณาไต่สวน
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีสื่อมวลชนหลายสำนักทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวผลการพิจารณาไต่สวนในวันนี้ ขณะที่บริเวณโดยรอบ จะมีกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลสองมาดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานว่า มีกำลังประมาณหนึ่งกองร้อย
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร จะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวน และไต่สวนกรณีดังกล่าวตามที่ศาลได้นัดไต่สวนพยานบุคคล พร้อมกับ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเป็นพยาน 2 ปาก ที่ศาลเปิดให้ไต่สวนและชี้แจงข้อเท็จจริงในห้องพิจารณาคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ศาล ยังคงสงสัยอยู่
โดยคาดว่า น.ส.แพทองธาร จะเดินทางถึงศาลประมาณ 10.00 น.
ทั้งนี้ ศาลรัฐธธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันที่ 29 ส.ค.เวลา 09.30 น. นัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ