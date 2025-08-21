ภูมิธรรม อวยพรวันเกิด อิ๊งค์ ขึ้นศาลราบรื่น มั่นใจชี้แจงได้แน่ เหตุจริงใจแก้ปัญหาชายแดน

ภูมิธรรม อวยพรวันเกิด อิ๊งค์ ขึ้นศาลราบรื่น มั่นใจ ชี้แจงได้แน่ เหตุจริงใจแก้ปัญหาชายแดน หวังศาล รธน. ตัดสินด้วยความเมตตา ปัดตอบ ปมสะพัดวิ่งเต้นมติ 5 ต่อ 4 ลั่น ใครปล่อยข่าวก็รับผิดชอบเอง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้มีการพูดคุยกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหรือไม่ ว่า
ได้คุยกันบ้าง โดยเมื่อช่วงเช้าได้ส่งความปราถนาดี และอวยพรท่านให้มีความสุข คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพให้พรกับท่าน ในการทำให้พบกับความสุขความเจริญ เอาชนะภยันตรายทั้งปวง และขอให้การขึ้นศาลในวันนี้ราบรื่น ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความจริงใจ และความตั้งใจจริงของนายกฯ ที่พยายามทำประโยชน์ให้กับประเทศ
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร ได้พูดถึงการไปขึ้นศาลวันนี้บ้างหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดกับ น.ส.แพทองธาร เพียงแต่ส่งคำอวยพรไปให้ แต่ได้พูดคุยกันเมื่อวาน ( 20 ส.ค.) แต่เป็นการคุยเรื่องอื่น
เมื่อถามว่า ได้มีการสอบถาม น.ส.แพทองธาร ถึงการเตรียมตัวไปขึ้นศาลวันนี้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ได้คุย เป็นหน้าที่ของท่านเอง ท่านรู้ดีที่สุด เพราะเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านมีความตั้งใจ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ และเชื่อว่าเป็นความตั้งใจพยายามแก้ปัญหาด้วยการพูดเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดความรุนแรง และไม่ให้มีการใช้อาวุธหํ่าหั่นกัน
เพราะจะเป็นภัยต่อประชาชนในชายแดน รวมถึงกำลังทหารทั้งหมดที่กำลังรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้น เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ชัดเจนว่าจะสามารถชี้แจงและทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนได้ จะได้ตัดสินใจนายกฯ ด้วยความเมตตา และความเข้าใจในสิ่งที่นายกฯ แสดงออก
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามเจตนาหรือข้อกฎหมาย นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะไม่ใช่นักกฎหมาย ให้ไปถามนักกฎหมายหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาดีกว่า
เมื่อถามว่า มั่นใจว่านายกฯ ชี้แจงต่อศาลได้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนมั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายกฯ
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าผลของคดีนี้จะออกมาเป็นมติ 5 ต่อ 4 จะส่งผลต่อการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาเรื่องตัวเลขนี้ออกมา ซึ่งสื่ออาจจะคิดว่ากรนำเสนอแบบนี้จะเป็นกดดันขึ้นมาได้ ซึ่งตนไม่มีความเห็น เมื่อถามยํ้าว่า มีกระแสข่าวว่ามีความพยายามไปวิ่งเต้นคดีนี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนไม่ฟังที่เป็นข่าวเล่าลือ ใครเที่ยวออกข่าวหรือพูดอะไร ก็ไปรับผิดชอบเอาเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.ป.ช. แจง ปัดมอบ ITA Awards แก่ สตง. เผยหน่วยงานได้สูงสุดคือ สถาบันพระปกเกล้า
- ประธานวิปรบ. ยันไม่กังวล ส.ว.โหวตคว่ำงบ 69 ย้ำ มีสิทธิแค่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเท่านั้น
- วิสุทธิ์ มั่นใจ นายกฯ บริสุทธิ์ ย้ำส.ส.พท.อยู่ให้กำลังใจในสภา
- ภูมิธรรม ถกบอร์ดพลังงาน ปมรับซื้อไฟฟ้าสะอาด พร้อมสั่งเร่งทำแผนพัฒนากำลังผลิตฉบับใหม่