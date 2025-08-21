ภูมิธรรม ไม่รับคำขอโทษ ยันส่งทนายฟ้องหมิ่น ธนพร ชี้ทำลายเกียรติยศ-เกียรติภูมิ

‘ภูมิธรรม’ ยันส่งทนายฟ้อง ‘ธนพร’ ข้อหาหมิ่นประมาท เหตุทำลายเกียรติยศ-เกียรติภูมิของผู้อื่น บอก ไม่รับคำขอโทษ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการมอบอำนาจทนายความยื่นฟ้อง นายธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมือง ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ถ้านายธนพรขอโทษ จะเลิกแล้วต่อกันหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ทางการเมือง เมื่อเป็นการขอโทษผ่านสื่อจะยุติกันไปนั้น ว่า เป็นเรื่องของทนายเพราะมอบหมายทนายแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.)
เมื่อถามว่า จะมีการฟ้องร้องคนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า อะไรที่เกินเลย พูดแล้วไม่รับผิดชอบ ทำลายเกียรติยศเกียรติภูมิของผู้อื่น ก่อให้เกิดความสับสน ต่อปัญหาของประเทศ ก็คงจะฟ้อง
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาการวิจารณ์ทางการเมือง จะไม่ค่อยมีการฟ้องร้องกัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่จริง เพราะมีการฟ้องร้องไปเยอะแล้ว ย้ำว่าไม่จริง ถ้าไปทำลายเกียรติภูมิครอบครัวเขาเขาก็ฟ้องร้องทั้งนั้น ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่เป็นไร แต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่สุจริตและนำข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นเรื่องที่ควรรับผิดชอบ และต้องไปถามผู้ที่วิจารณ์ ว่าวิจารณ์ไปโดยไม่มีข้อเท็จจริง ไม่มีข้อมูลที่เป็นที่ประจักษ์ ทำได้หรือไม่ ไม่ใช่มาถามผู้เสียหาย
