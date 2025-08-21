กมธ.มั่นคงฯ เชิญ รัฐบาล-กองทัพ หารือใช้ ICC สร้างสันติภาพ โรม ชี้ ชายแดนยังตึงเครียด

กมธ.มั่นคงฯ เชิญ “รัฐบาล-กองทัพ” หารือแนวทางใช้ ICC สร้างสันติภาพระยะยาว “โรม” ชี้ ชายแดนยังตึงเครียด มองยื้อกันไปมาทำปัญหาถูกแช่แข็ง ย้ำ สุดท้ายทุกอย่างจบที่โต๊ะเจรจา
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน มีวาระการประชุมเรื่องติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยเชิญ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูล
โดยนายรังสิมันต์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์อาจดูนิ่งขึ้น แต่ยังมีปัญหาอยู่ และยังมีการปะทะคารมในบรรยากาศที่ตึงเครียด ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี และมีข้อมูลว่าช่องอานม้าเป็นพื้นที่ที่มีความล้มเหลวในการบริหารจัดการชายแดนมานาน เป็นผลให้ช่องอานม้ายังคงมีชุมชนชาวกัมพูชามาตั้งอยู่เต็มพื้นที่ โดยบรรยากาศเริ่มเข้มข้นขึ้น จึงต้องมีแนวทางในการพูดคุยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป อาจรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่มีการรุกล้ำผ่านการสร้างกาสิโน และอาจมีการรุกล้ำพื้นที่อื่นๆ เข้ามาได้เรื่อยๆ หากไม่มีการเตรียมการ
ทั้งนี้จะต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมโดยหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือต่อพล.อ.ณัฐพล เช่นเดียวกัน และอาจได้พูดคุยกันในแง่ของการทูตการต่างประเทศว่าจะมีแนวทางต่อไปอย่างไร ต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายเรื่องนี้ก็ต้องจบลงที่การเจรจา
ส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงใช้กลไกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) นายรังสิมันต์ กล่าวว่า จะมีการหารือเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เราเคยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยแล้วแต่ได้รับการตอบรับที่น้อยอยู่ และเรื่องนี้ยังไม่มีการขยับแต่อย่างใดซึ่งก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว
เมื่อถามว่า การเชิญพล.อ.ณัฐพล มาร่วมประชุมในวันนี้ต้องการให้ได้คำตอบแบบใดกรณีชายแดนไทยกัมพูชา นายรังสิมันต์ ระบุว่า ตนคิดว่าเรื่องหลักเป็นการหาแนวทางว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร ตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นว่ามีความตึงเครียดบริเวณชายแดน ชาวบ้านบางส่วนที่เป็นกังวลก็กลับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็มีประมาณ 500 คน ขณะที่ภาคธุรกิจก็ไม่มีความมั่นใจ ดังนั้นต้องหาความชัดเจนจากเรื่องนี้ได้แล้วว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
“เราก็อยากจะฟังรัฐมนตรีช่วยฯ เช่นกัน กลายเป็นว่าเรื่องนี้ยังคงยื้อกันไปมา และถูกแช่แข็งไว้อย่างนั้นโดยไม่รู้จะไปอย่างไรต่อ ผมคิดว่าก็ไม่ส่งผลดีต่อฝ่ายเราเช่นกัน ส่วนตัวผมต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีและตัวแทนจากรัฐบาลว่ากลไกการใช้ ICC จะเป็นการสร้างสันติภาพระยะยาวตามแนวชายแดนและให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไป” นายรังสิมันต์กล่าว