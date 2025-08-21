โรม หนุน ตั้งกมธ.วิสามัญ ยกเลิก MOU 43 และ 44 ชี้ต้องศึกษาโดยเร็ว เหตุแบ่งให้เอกชนแล้ว

โรม หนุน ตั้งกมธ.วิสามัญ ศึกษายกเลิก MOU 43-44 ชี้ ต้องพิจารณาศึกษารอบด้าน โดยเร็ว เหตุ มีการแบ่งสรรปันส่วนให้ภาคเอกชนแล้ว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงข้อเสนอการยกเลิก MOU 43 และ 44 ในส่วนของพรรคประชาชนมองอย่างไร ว่า
เราทราบข้อกังวล และความเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่คิดว่า MOU 43 และ 44 อาจสร้างความเสียหายกับประเทศไทยได้ เราเข้าใจในความกังวลนั้น จึงอยากทำให้กลไกในการเจรจา ตั้งอยู่บนพื้นฐานเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และคนไทยเป็นสำคัญ
ดังนั้น การตัดสินใจในเรื่องนี้ หนทางที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบคือการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีทั้งนักการทูต นักวิชาการด้านต่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ศึกษาเรื่องนี้ และมีการตัดสินใจออกมา โดยที่เราคาดหวังว่าผลการตัดสินใจที่ออกมาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ พรรคประชาชน จึงเชื่อว่าสำหรับเรื่องนี้กลไกที่เป็นทางออกที่ดีที่สุด คือการตั้งคณะกมธ.ฯวิสามัญ
“คิดว่าเบื้องต้นต้องมีการตัดสินใจออกมา สาระสำคัญ คือต้องมีการตัดสินใจโดยพูดกันทุกฝ่าย และเอาข้อมูลออกมากาง เพราะขณะนี้ MOU 44 ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา (OCA) มีเรื่องของก๊าซธรรมชาติ และมีการแบ่งสรรปันส่วนให้ภาคเอกชนแล้ว
สมมติถ้ามีการยกเลิก ภาคเอกชนเหล่านี้เขาจะไปใช้วิธีการบางอย่างที่ทำร้ายประเทศไทยหรือไม่ พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเขาอาจจะมีรัฐบาลต่างชาติที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้น เวลาที่เราจะดำเนินการอะไร ต้องเตรียมความพร้อมถึงผลกระทบในทุกรูปแบบ ข้อเสนอที่จะพิจารณาเรื่อง MOU 43 และ 44 ทางออกที่ดีที่สุดและคาดหวังว่าจะไม่ล่าช้า คือต้องพิจารณาในรอบด้าน ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ” นายรังสิมันต์ กล่าว
เมื่อถามว่า มีข้ออ้างจากรัฐบาลในลักษณะที่บอกว่ายกเลิกไม่ได้ เพราะไทยใช้กรอบของ MOU เพื่อบอกว่ากัมพูชามีการละเมิด MOU อยู่
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขณะนี้มีสอง MOU ซึ่งเป็นคนละส่วนและคนละแนวทาง MOU 44 เป็นการนำเรื่องของเส้นแบ่งทางทะเลไปผูกโยงกับเรื่องของผลประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน และมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือกฎหมายระหว่างประเทศ
ถ้าเราจะยกเลิกฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา จึงคิดว่าจะเป็นข้ออ้างของรัฐบาลหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาล แต่ในส่วนของสภาฯ มีสิทธิ์ที่จะรู้และตัดสินใจเรื่องนี้ ดังนั้น การจะบอกว่าได้หรือไม่ได้คงไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจเรื่องนี้จะต้องเป็นการตัดสินใจที่เราได้วางไว้ทั้งหมดและคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะมาศึกษาเรื่องนี้โดยไม่ชักช้า ต้องหาข้อสรุปออกมาอย่างรอบด้านจริงๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.ป.ช. แจง ปัดมอบ ITA Awards แก่ สตง. เผยหน่วยงานได้สูงสุดคือ สถาบันพระปกเกล้า
- ประธานวิปรบ. ยันไม่กังวล ส.ว.โหวตคว่ำงบ 69 ย้ำ มีสิทธิแค่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเท่านั้น
- วิสุทธิ์ มั่นใจ นายกฯ บริสุทธิ์ ย้ำส.ส.พท.อยู่ให้กำลังใจในสภา
- ภูมิธรรม ถกบอร์ดพลังงาน ปมรับซื้อไฟฟ้าสะอาด พร้อมสั่งเร่งทำแผนพัฒนากำลังผลิตฉบับใหม่