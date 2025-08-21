ประธานวิปรบ. ยันไม่กังวล ส.ว.โหวตคว่ำงบ 69 ย้ำ มีสิทธิแค่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเท่านั้น

ประธานวิปรบ. ยันไม่กังวล ส.ว.โหวตคว่ำงบ 69 ย้ำ วุฒิสภา มีสิทธิแค่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเท่านั้น
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงข่าวว่าวุฒิสภาจะโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงงบประมาณ 2569 ว่า งบประมาณปี 69 ที่ผ่านสภาฯไปแล้ว ทราบจากเลขาสภาผู้แทนราษฎรว่าได้นำเรื่องเสนอไปยังวุฒิสภาเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา และวุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน และมีหน้าที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่มีสิทธิแปรญัตติหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
ถ้าครบ 20 วันแล้ววุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบตามสภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาพิจารณาและเห็นชอบแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากไม่เห็นชอบก็ต้องส่งกลับมายังสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 143 วรรค 4 สภาฯสามารถบรรจุระเบียบวาระให้สภาฯโหวตอีกครั้ง ถ้าผลการโหวตเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ ก็ถือว่าร่างพ.ร.บ.งบ.69 ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
“เพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าวุฒิสภาจะโหวตคว่ำ เพราะวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์โหวตคว่ำอะไรเลย มีสิทธิ์โหวตแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย” นายวิสุทธิ์ กล่าว