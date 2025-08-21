ธนกร เชื่อ ส.ว.โหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบ69 ไม่มีปัญหา หลังลือมีบางกลุ่มจ่อคว่ำ ขอทุกฝ่ายอย่าเล่นเกมการเมือง

ChatGPT พูดว่า:
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคและสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึง กระแสข่าวมีสมาชิกวุฒิสภาบางกลุ่มเตรียมโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ว่า หลายฝ่ายมีข้อห่วงใยเรื่องนี้ หลังสว.มีมติเลื่อนวันพิจารณาร่างงบประมาณจากเดิมกำหนดวันที่ 25-26 สิงหาคมเป็นวันที่1-2 กันยายนนั้น ตนมองว่าจะทำให้ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณล่าช้าออกไป แต่ก็เชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนมาก่อน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารราชการแผ่นดินเป็นงบประมาณที่จะใช้จ่ายประจำของหน่วยราชการทุกกระทรวงลงไปทำงานให้กับประชาชน รวมถึงการดูแลความมั่นคงภายในประเทศในทุกมิติ
ทั้งนี้ นายธนกร ขอฝากไปยังบางกลุ่ม บางฝ่ายที่มีแนวทางจะล้มหรือคว่ำร่างงบประมาณปี 2569 นั้น ควร มองเห็นความสำคัญของประชาชน มากกว่ามุ่งเล่นเกมการเมือง ไม่ควร สร้างสถานการณ์ในสภาให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วน จนทำให้งบปี 2569 สะดุด ซึ่งล่าสุดโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่า การโหวตคว่ำงบประมาณปี2569ของสว.ไม่เป็นความจริง ก็ถือว่าเป็นข่าวดี ตนเชื่อว่าสว.จะผ่านทั้ง3 วาระ อย่างราบรื่นเพื่อให้ประเทศเดือนหน้าต่อไปได้
“รัฐสภาเป็นกลไกที่จะทำให้การบริหารประเทศราบรื่น ออกกฎหมายที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อประเทศนำการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง ไม่ใช่เป็นที่มาเล่นเกมการเมืองทำให้เกิดกลไกที่ปั่นป่วน จนการบริหารประเทศสะดุด ซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ชาติบ้านเมืองมาก่อน การเมือง“นายธนกร ระบุ
