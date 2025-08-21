นายกฯอิ๊งค์ ขึ้นไต่สวนพยานคดีคลิปเสียง แฟนคลับ รอให้กำลังใจ

‘อิ๊งค์’ พกยาดม ขึ้นเบิกความศาล ด้านแฟนคลับ ดักรอ มอบภาพหลวงปู่ทวด ให้กำลังใจนายกฯ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในระหว่างการไต่สวนพยานบุคคล คดีคลิปเสียงสนทนา สมเด็จฮุน เซน ช่วงที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิญาณต่อหน้าศาล ก่อนตอบข้อซักถาม เป็นที่สังเกตว่าด้านขวามือของนายกฯ ได้วางยาดมยี่ห้อหนึ่งที่ขออนุญาตนำเข้ามาพร้อมปากกา ไว้ตามความเคยชิน
ขณะที่โถงกลางอาคาร ที่บรรดาสื่อมวลชนติดตามการไต่สวน การปรากฏว่ามีหญิงกลางคนมานั่งรอให้กำลังใจน.ส.แพทองธาร พร้อมกับภาพหลวงปู่ทวด มามอบให้เป็นกำลังใจนายกฯ หลังการไต่สวน พร้อมระบุว่า “รักนายกฯมาก วันนี้มารอให้กำลังใจ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับแล้ว มือปืนถล่ม กำนันเล้น หลังตร.ปิดเกาะลันตาล่า 3 วัน สุดท้ายจนมุมบ้านเช่า
- ปคบ. ทลายเครือข่ายขายยาทำแท้งออนไลน์ รวบ7ผู้ค้า ยึดของกลางมูลค่านับล้าน หลังสาวซื้อใช้จนมดลูกแตก
- ณัฐพงษ์ จี้ถามเยียวยาล่าช้า ข้องใจหมูตายยังต้องพิสูจน์ แนะตั้งวันสต็อปเซอร์วิส มท.2 ลุกแจงยิบ
- ลอฟรอฟฟาด ถกมั่นคงยูเครนไม่มีรัสเซีย ไร้อนาคต แวนซ์ยัน ยุโรปต้องรับภาระ