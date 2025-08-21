ทวี ยอมรับ พืชกระท่อม ส่อเป็นปัญหาสังคม เผยคุย รมว.สธ.แล้ว เร่งออกกฎควบคุมขาย

ทวี ยอมรับ พืชกระท่อมส่อเป็นปัญหาสังคม เผยคุย รมว.สธ. แล้ว เร่งออกกฎกระทรวงควบคุมขายใบกระท่อม ด้าน วันนอร์ ขอทุกหน่วยงานร่วมมือประเมินผลปราบยาทุกสัปดาห์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา ของนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ถึง มาตรการการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการนำใบกระท่อมกลับเข้าบัญชียาเสพติด และให้อนุญาตใช้เฉพาะเพื่อการแพทย์เท่านั้น
โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่า พรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาชาตินำกัญชากลับเป็นบัญชียาเสพติด แต่บางพรรคยังหวังให้เป็นพืชยาเสพติด ดังนั้นในหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติอะไรที่ออกเพื่อความดีต้องกล้าทำ นอกจากกัญชาแล้ว ยังมีกระท่อมที่ออกจากบัญชี และไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ทางที่ผิด คือ นำน้ำกระท่อม ผสมสารยาเสพติดอื่นๆ ที่สร้างความเดือดร้อน ไม่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ แต่ทุกภาคเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ตนได้หารือกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อให้ตำรวจจับได้
“ตามอำนาจในกฎหมาย กำหนดให้รมว.ยุติธรรม และรมว.สาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไม่ให้นำกระท่อมมาวางขายบนถนน หรือบางจุด ซึ่งกฎกระทรวงต้องเร่งออกเร็วๆ นี้ หากไม่มี ต้องใช้กฎหมายทางหลวงไปบังคับใช้ ส่วนกระท่อมและน้ำกระท่อมนั้น ต้องออกเป็นกฎหมาย ซึ่งต้องมาคุยเพื่อหาทางแก้ไขให้ได้” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ เสนอแนะว่า สำหรับปัญหากัญชา มีส.ส.หารือหลายคนว่า ประชาชนเดือดร้อนและกระทบต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทราบว่ากระทรวงมหาดไทยมีแนวทางแก้ปัญหาแต่จะประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดภายใน 3 เดือน ในฐานะที่ตนเคยอยู่มหาดไทยมาก่อน
ขออย่าประเมิน เมื่อครบ 3 เดือน แต่ต้องประเมินทุกสัปดาห์ ตอนที่ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยรับบัญชาจากนายกฯ ต้องให้ทุกจังหวัดรายงานทุกวันจันทร์ ว่าผู้ค้ารายใหญ่ที่สำรวจเหลือกี่ราย ผู้ค้ารายย่อยลดลงเท่าไร โดยมีกลไกทุกหน่วยงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งตำรวจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และกระทรวงมหาดไทย
โดย รมว.มหาดไทยต้องสรุปให้ที่ประชุมครม. สั้นๆ ก่อนเข้าวาระทุกวันอังคาร รวมถึง รมว.สาธารณสุข และ รมว.ยุติธรรม รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานเพิ่มเติมว่าทำอย่างไร ขอความร่วมมือไปยังอัยการด้วยหากคดียาเสพติดต้องช่วยดูแล ซึ่งตนมองว่าแบบนี้งานจะได้ผล เพราะทุกคนตื่นตัว
