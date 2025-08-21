อิ๊งค์ ส่งยิ้ม ขอบคุณแฟนคลับให้กำลังใจหลังไต่สวนกว่าชั่วโมงครึ่ง ไม่ตอบสื่อ สบายใจหรือไม่?

“อิ๊งค์” ส่งยิ้ม ขอบคุณแฟนคลับ รอให้กำลังใจหลังไต่สวน กว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ปิดปากตอบคำถามสื่อ สบายใจหรือไม่?
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 21 สิงหาคม ภายหลังการไต่สวนคดี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงจากห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ขณะที่แฟนคลับซึ่งรออยู่ ได้ให้เสียงให้กำลังใจ ว่า “ส่งกำลังใจให้นายกฯอิ๊งค์ นายกฯในดวงใจ” และเตรียมภาพหลวงปู่ทวดกับพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้ โดยนายกฯหันไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถรับได้หรือไม่ ก่อนที่จะยกมือไหว้ขอบคุณ โดยไม่ได้รับสิ่งของดังกล่าว เพราะเกรงเรื่องของระเบียบ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามว่านายกฯ กำลังใจดีอยู่หรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้มและพยักหน้ารับ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อถามย้ำว่าสบายใจขึ้นหรือยัง น.ส.แพทองธาร ยิ้มโดยไม่ตอบคำถามเช่นเดิม ขณะที่ประชาชนที่มารอให้กำลังใจตะโกนขึ้นว่า “นายกฯสู้ๆ”
และก่อนที่จะเดินทางกลับนายกฯได้หยุดพูดคุยกับคุณป้าซาร่า ศาสนกุล อายุ 75 ปี ที่เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี เฝ้ารอเพื่อให้กำลังใจ โดยระบุว่า รอพบนายกฯมา 3 วันแล้วก่อนที่จะเจอตัวในวันนี้ ซึ่งนายกฯ ได้หยุดพูดคุย และจับมือ พร้อมกล่าวขอบคุณ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพเรือ รับมอบปืนใหญ่ 155 มม. ระยะยิง 40 กม. 6 นัดต่อนาที เสริมกำลังรบหลัก
- 10โมงเช้า พรุ่งนี้ ศาลนัดตัดสิน คดี112 ทักษิณ ออกข้อกำหนดสื่อ ไม่อนุญาตเข้าฟังการพิจารณา
- กมธ.โอนธุรกิจกองทัพ ปิดเล่มรายงาน ไร้งบการเงินช่อง 5 จิรัฏฐ์ รับขอมา 17 เดือน ทบ.ยันโปร่งใส แต่ไม่ยอมให้
- พิชัย รับข้อเสนอปธ.หอค้า เยียวยาผู้รับผลกระทบ 7 จว.ชายแดน เพิ่มค่าตัวแรงงานไทย เสริมนำเข้าตปท.