โรม ปิดห้องคุย บิ๊กเล็ก-รองมทภ.2 ยัน ปะทะทางอาวุธเกิดขึ้นยาก ชี้ รบ.ไม่ปิดประตูฟ้อง ICC

รังสิมันต์ เผย ปิดห้องคุยลับ บิ๊กเล็ก-รองแม่ทัพภาค 2- กต. เปิดใจตรงไปตรงมา พบ สถานการณ์ชายแดนยังสบายใจได้ ไม่มีแนวโน้มขัดกันทางอาวุธเร็วๆนี้ ชี้ รัฐบาลยังไม่ปิดประตูฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ เล็ง หาวิธีปิดเกมให้ได้
เมื่อเวลา 12.55 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นานกว่า 3 ชม. ซึ่งมี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน มีวาระการประชุมเรื่องติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยเชิญ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศมาเข้าให้ข้อมูล
โดย นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า เป็นการพูดคุยที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเปิดใจกันมาก ส่วนหนึ่งเพราะเป็นการประชุมลับ ข้อมูลที่มีการพูดคุยกันเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ซึ่งยอมรับว่าลำบากใจในการตอบสื่อว่ามีอะไรบ้าง เพราะหลายอย่างเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน แต่ด้านหนึ่งตนอยากให้ทุกฝ่ายในสังคมสบายใจได้ว่า เรายังมองไม่เห็นถึงแนวโน้มการขัดการทางอาวุธในเร็วๆ นี้ ดังนั้น บรรยากาศอาจจะยังไม่ได้น่าเป็นห่วงในเรื่องการปะทะกันทางอาวุธ
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า แต่ถามว่ายังมีความตึงเครียดหรือไม่ ก็ยังมี ซึ่งมีการให้คำแนะนำในหลายประการในการที่จะพูดคุยและหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อลดความตึงเครียด ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมา อย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือไปจากการพูดคุย ในวงประชุมต่างๆ ทั้ง การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) และ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยและกัมพูชา (GBC) โดยวงประชุมเรายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรเพราะยังไม่เกิดขึ้น แต่พยายามให้ข้อมูลและรับฟังถึงข้อจำกัดของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการประชุม RBC เราคงต้องไปติดตามกัน
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าการพูดคุยในวันนี้ ทางกมธ.ความมั่นคงฯ เราทำงานกับฝ่ายความมั่นคง พล.อ.ณัฐพล กองทัพ หรือกระทรวงการต่างประเทศ เรามีบรรยากาศทำงานที่ยอดเยี่ยม และเราพยายามจะให้เกิดการบูรณาการกันของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ อย่างไรก็ตามกำลังมองไปถึงหาวิธีการ End Game ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสุดท้ายต้องมีจุดจบ เพียงแต่ต้องมีการประเมินและพูดคุย กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะจบอย่างไร
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยถึงเรื่องข้อเสนอการฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หรือไม่นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า มีการพูดคุยกัน แต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เพราะบางอย่างยังมีความละเอียดอ่อน แต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยกัน ซึ่งแนวโน้มเราพยายามเสนอช่องทางต่าง ๆ และเรายืนยันกับทางรัฐบาลว่า รัฐบาลต้องใช้ทุกช่องทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ เรายังมองว่าเรื่องกลไก ICC เป็นกลไกที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปิดประตูในเรื่องนี้ ดังนั้น ตนคิดว่าจะต้องพูดคุยกันมากขึ้น
โดยทางกมธ.ความมั่นคงฯ จะมีการประชุมเรื่อง ICC ในวันที่ 5 กันยายน และมีการเชิญนักวิชาการมาพูดคุยเพราะยังมีมุมมองที่แตกต่างถึงวิธีการซึ่งกลไก ICC เป็นกลไกที่สามารถใช้ได้
ส่วนในวันที่ 4 กันยายน จะเป็นการประชุมเพื่อถอดบทเรียน เพื่อจะดำเนินการ นำไปสู่การวางแผนสนับสนุนความมั่นคงที่เปลี่ยนไปตามแนวชายแดน เพราะต้องยอมรับว่าแนวชายแดนไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
นายรังสิมันต์ กล่าวย้ำว่า การประชุมกมธ.ในครั้งนี้เปิดใจกันเป็นอย่างมาก เราได้เห็นถึงข้อจำกัดและข้อท้าทาย ซึ่งตนยืนยันว่าการปะทะกันทางอาวุธไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายในตอนนี้